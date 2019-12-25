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تعليم

التعليم تحدد أماكن أول مدارس جديدة سيتم بناؤها لدعم القرى والمناطق الأولى بالرعاية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:00 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أماكن أول 10 مدارس سيتم بناؤها، بعد توقيع بروتوكول التعاون، الذي وقعته أمس، الثلاثاء، وزارات التعليم والأوقاف والتخطيط، لتوفير 200 مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية.

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، ستكون الـ 10 مدارس موزعة كالتالي: مدرسة واحدة في محافظة البحيرة، و9 مدارس في محافظات الصعيد.

وقالت وزارة التربية والتعليم: "ستكون الإدارة الكاملة بهذه المدارس بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك استكمالًا للجهود التي تبذلها الوزارة من أجل التوسع في تحسين الخدمة ‏التعليمية".

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن وزارة الأوقاف ستضخ في الصندوق الاستثماري الخيري لدعم التعليم 50 مليون جنيه كدفعة أولى، ثم تليها دفعة أخرى تقدر بـ 50 مليون جنيه، ليكون في الصندوق 100 مليون جنيه امتدادًا لدعم التعليم.



وقد عبر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن سعادته بمستوى التعاون الحكومي واشتراك الوزارات في الأهداف؛ لتحقيق رؤية التنمية المستدامة مصر 2030، والارتقاء ببناء الإنسان المصري بما يحقق لمصر أن تكون من مصاف الدول المتقدمة.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء مجلس إدارة لهذا الصندوق لوضع القواعد والآليات والماليات واجتمع مجلس إدارة الصندوق، والذي وجه بتقليل كثافة الفصول وتشجيع التعليم الفني المتميز وإنشاء مدارس فنية متخصصة؛ لتحقيق تعليم متميز ودعمه من خلال مبلغ ثابت بالصندوق يبلغ 100 مليون جنيه لمستقبل أفضل لعقول أبنائنا وبناتنا في مصر.
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