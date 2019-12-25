تعرف على حقيقة تعرض السعودية لهزة أرضية اليوم

نفى المتحدث الرسمي باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بحدوث هزة أرضية في مدينة الخبر.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة المساحة الجيولوجية، في تصريحات صحيفة لصحيفة "اليوم" السعودية، أن المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية لم يرصد أي زلزال في المنطقة الشرقية.



وبيًن أبا الخليل أن المركز يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، حيث يتابع ويرصد كل شاردة وواردة عبر ٢٧٠ محطة رصد زلزالي منتشرة في جميع مناطق المملكة.



ونصح وسائل الإعلام بتوخي الحذر وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجراف خلف الشائعات.



وكانت أنباء ترددت على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" تفيد بحدوث هزّة أرضية شعر بها سكّان مدينتي الدمام والخبر، صباح اليوم.