بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية القديس نيقولاوس.. صور

ترأس قداسة البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي بمنطقة الحمزاوي بالقاهرة صباح اليوم الأربعاء.



أقيمت الصلاة بمشاركة مجموعة من الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة، وحضور حسام زعتر مندوبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدبلوماسيين والشخصيات العامة.



وقال الأنبا ثيودوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوكس – في كلمته خلال الاحفتفال بعيد الميلاد - إن ميلاد السيد المسيح لم يكن حدث تاريخي فقط لكنه كان ولا يزال دعوة مستمرة عبر القرون لقبول المحبة، لافتا إلى ضرورة أن تكون استجابتنا الشخصية لدعوة المحبة استجابة عملية وحياتية وليست على المستوى النظرى او اللفظى.



وأضاف أن ثمر الإنسان الشخصى لا يعتمد على ما قد تم زرعه في الأرض، حيث أن الله ودون أن يميز أى أحد من البشر اعطى الجميع بذرة المحبة بدون أن يميز بين غنى او فقير، حكيم او قليل الحكمة ، نشيط او متكاسل، مؤكدا ضرورة أن يجعل الانسان بذرة الرحمة التى بداخل كل شخص تثمر ولا تجف.



وتابع قائلا، عندما علم هيرودس بميلاد المسيح من المجوس خاف على نفسه وخاف أن يخسر سلطته الزائلة واختار طريق الكراهية وقتل كل الأطفال في بيت لحم، ولكن عندما علم يوسف بالخطة الإلهية من الملاك خاف ايضا، ولكنه خاف على الأمانة واختار طريق الأمل، وطريق الخدمة، موضحا أن ميلاد السيد المسيح يجدد مرة أخرى عهد المحبة للإنسان وأن يسقى حقل قلوبنا بمحبته.



من جانبه، قدم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة التهنئة بعيد الميلاد، متمنيا دوام الأمن والاستقرار لبلادنا العزيزة مصر، داعيا الله أن تكون الأعياد فرصة طيبة لنشر المحبة والسلام في أرجاء العالم.