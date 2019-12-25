محافظ أسيوط يستقبل وفدا من مطرانية القوصية برئاسة الأنبا توماس

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بالديوان العام، وفدا من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالقوصية برئاسة الأنبا توماس أسقف القوصية ومير وتوابعها للتهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة لخدمة مواطني المحافظة.





رحب محافظ أسيوط بوفد مطرانية القوصية المهنئين مؤكدًا على عمق المشاعر التي تحمل روح الوحدة والتآخي والمحبة وتعكس جوهر الروح المصرية السمحة التي يشهد لتماسكها التاريخ وتعد الداعم الأساسي نحو تحقيق التنمية الشاملة.





وأوضح المحافظ أنه يمد يده للجميع للتعاون لتحقيق تنمية شاملة وتنفيذ رؤية وخطة الدولة التنموية للارتقاء والنهوض بجميع الخدمات لافتًا إلى ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية وتكاتف جميع المؤسسات مع الدولة والعمل والإنتاج بروح الفريق الواحد نحو تحقيق مسيرة التنمية التى يتمناها الوطن وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة والدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل مكروه وسوء.



