AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط يستقبل وفدا من مطرانية القوصية برئاسة الأنبا توماس

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:58 ص
محافظ أسيوط يستقبل
محافظ أسيوط يستقبل وفد من مطرانية القوصية
Advertisements
إيهاب عمر
استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بالديوان العام، وفدا من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالقوصية برئاسة الأنبا توماس أسقف القوصية ومير وتوابعها للتهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة لخدمة مواطني المحافظة.

رحب محافظ أسيوط بوفد مطرانية القوصية المهنئين مؤكدًا على عمق المشاعر التي تحمل روح الوحدة والتآخي والمحبة وتعكس جوهر الروح المصرية السمحة التي يشهد لتماسكها التاريخ وتعد الداعم الأساسي نحو تحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح المحافظ أنه يمد يده للجميع للتعاون لتحقيق تنمية شاملة وتنفيذ رؤية وخطة الدولة التنموية للارتقاء والنهوض بجميع الخدمات لافتًا إلى ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية وتكاتف جميع المؤسسات مع الدولة والعمل والإنتاج بروح الفريق الواحد نحو تحقيق مسيرة التنمية التى يتمناها الوطن وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة والدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل مكروه وسوء.

بينما قدم الأنبا توماس والوفد المرافق له التهنئة للمحافظ متمنيين له دوام التوفيق والسداد بمهمته الجديدة وأن ترتقي وتنهض أسيوط في عهده وتشهد المزيد من التقدم والازدهار مؤكدين على وحدة الصف وأننا نعمل جميعًا تحت شعار العمل والإنتاج من أجل رفعة الوطن وعزته داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يستقبل الأنبا هدرا.. ويؤكد على روابط الأخوة والمحبة | صور

3 أساقفة يترأسون صلوات تجنيز ضحايا حائط دير أبونا فانا الأثري بالمنيا.. صور

محافظ المنيا: التنمية تحتاج إلى الاستقرار وتكاتف جميع أبناء الوطن

محافظ أسيوط يستقبل وفدًا كنسيًا لبحث تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

محافظ المنيا لوفد كنسي: الوطن يسع الجميع .. و سنعمل بروح الفريق

محافظ كفر الشيخ يستقبل وفدا كنسيا برئاسة الأنبا ماركوس .. صور

ترشيحاتنا

غرغرة طبيعية لتسكين آلام الأسنان وتورم الضرس

أخبار الرياضة ليلاً.. الجماهير تلتف حول الخطيب.. حقيقة رحيل ساسي عن الزمالك.. تساؤلات مثيرة لوزير الرياضة السابق عن الحصانة في الملاعب

بيت الرعب.. عائلة تعود إلى منزلها لتفاجأ بـ أشباح .. صور

هند صبري تحتفل بالكريسماس على طريقتها

لا أعرفهم.. أمل رزق تشن هجوما جديدا على محمد الشرنوبي ووالدته.. فيديو

عاجل| ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار.. صور

رغم الطقس السيئ.. ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة تحمل 1028 سائحا أجنبيا.. صور

لص أحمق يطلق النار على نفسه أثناء محاولته سرقة كلب