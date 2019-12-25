محافظ أسيوط: خطة عاجلة لتطوير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن بدء تنفيذ خطة تطوير مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة للمساهمة فى تنفيذ الأعمال بسرعة وكفاءة وذلك ضمن خطة المحافظة لتنمية الموارد الذاتية والحفاظ على المال العام مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف بالقرى والنجوع تنفيذًا لخطة الدولة في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .



جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مناقشة سبل تطوير مشروع وحدة الرصف وتذليل العقبات أمام تنفيذ خطة رصف الطرق بالمحافظة بحضور المهندسة فيفي شوقي مدير مديرية الطرق بالمحافظة والمهندس أسامة أحمد محمد مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة.



بدأ محافظ أسيوط الاجتماع باستعراض ومناقشة الخطة السنوية لمديرية الطرق والمشروعات التي تشرف عليها بمختلف القرى والمراكز.



كما استعرض مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة خطة مقترحة لتطوير المشروع لتلبية احتياجات المراكز والأحياء وكافة المرافق والقطاعات بالمحافظة بما يحقق تنمية للموارد الذاتية للمشروع وتلبية احتياجات الوحدات المحلية مشيرًا إلى الإمكانات والمعدات المتاحة بالمشروع من كشاطة وفنشر وهراس مختلف الأحجام وقلابات مختلفة الأحجام وجليدر فضلًا عن وجود كسارة بالمشروع.



وشدد المحافظ على توقيع محاضر تنسيقية بين كافة شركات المرافق والخدمات مع رؤساء الاحياء والمراكز قبل الشروع في أى عمليات رصف مستقبلية حفاظًا على الشوارع والميادين والاهتمام بصيانتها ورفع كفاءتها وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.



