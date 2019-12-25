AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الوادي الجديد تشكل لجان متابعة للمرور على القطاعات الخدمية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:56 ص
الوادي الجديد تشكل
الوادي الجديد تشكل لجان متابعة للمرور على القطاعات الخدمية
Advertisements
منصور ابو العلمين
أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه تم تشكيل لجان للمتابعة الميدانية والمرور، والتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات في القرى والمدن. 

وأكد "الزملوط" في بيان، اليوم الأربعاء، أن اللجان قامت بالمرور على عدد من المخابز بقرية ناصر الثورة التابعة لمركز الخارجة للتأكد من جودة إنتاج الخبز والالتزام بالاشتراطات الصحية، كما تم المرور على الوحدة الصحية بقرية بورسعيد للتأكد من توافر وصلاحية الأدوية والأمصال وتواجد الفريق الطبي وانتظام العمل بالعيادات المختلفة، وتسجيل احتياجات الوحدة لتوفيرها، وكذلك التأكد من انتظام العمل والانضباط الإداري بمدرسة عبد السلام عارف الابتدائية. 

وقال الزملوط إن اللجنة تم تشكيلها بقرار المحافظ رقم ٢٤٤ لسنة ٢٠١٩ للمرور الميداني علي الوحدات الخدمية لتقييم ورصد جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وإعداد تقارير شهرية بشأنها وذلك بعضوية مسئولي الرقابة والمتابعة والتموين والصحة والطب البيطري والتربية والتعليم والتنظيم والإدارة والقوى العاملة وأعضاء المجلس التطوعي للشباب بكل مركز بالمحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هربوا من العمل.. محافظ البحيرة يحيل 115 موظفا للتحقيق

رئيس الوزراء يفاجئ نواب الوادى الجديد بدعم مشروع دودة القز.. مدبولى: الحكومة تعمل وفق فقه الأولويات في تنفيذ المشروعات

رئيس الوزراء: الحكومة تعمل وفق "فقه الأولويات" في تنفيذها للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات .. مستعدون لدعم مزارع تربية دودة القز أملا في تقليل واردات الحرير

بدون سند قانوني.. إحالة 244 موظفاً للتحقيق لتغيبهم عن العمل في البحيرة

تفاصيل زيارة محافظ كفر الشيخ لـ قرية إسحاقة.. تفقد بعض المدارس ومنشآت خدمية

لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 136 موظفا وطبيبا للنيابة الإدارية في البحيرة

ترشيحاتنا

عيد ميلاد سعيد.. لطيفة تتألق فى أحدث ظهور | شاهد

شربوا عصير فواكه.. دخول 3 طالبات في غيبوبة تامة بسوهاج

أحمد عيد عبد الملك يوجه رسالة غامضة عقب تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

شريهان تحتفل بالكريسماس

بيت الرعب.. عائلة تعود إلى منزلها لتفاجأ بـ أشباح .. صور

وزير الرياضة لـ صدى البلد: شرط وحيد لإقامة السوبر بين الأهلى والزمالك في الإمارات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار.. صور

رغم الطقس السيئ.. ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة تحمل 1028 سائحا أجنبيا.. صور

لص أحمق يطلق النار على نفسه أثناء محاولته سرقة كلب