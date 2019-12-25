الوادي الجديد تشكل لجان متابعة للمرور على القطاعات الخدمية

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه تم تشكيل لجان للمتابعة الميدانية والمرور، والتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات في القرى والمدن.
وأكد "الزملوط" في بيان، اليوم الأربعاء، أن اللجان قامت بالمرور على عدد من المخابز بقرية ناصر الثورة التابعة لمركز الخارجة للتأكد من جودة إنتاج الخبز والالتزام بالاشتراطات الصحية، كما تم المرور على الوحدة الصحية بقرية بورسعيد للتأكد من توافر وصلاحية الأدوية والأمصال وتواجد الفريق الطبي وانتظام العمل بالعيادات المختلفة، وتسجيل احتياجات الوحدة لتوفيرها، وكذلك التأكد من انتظام العمل والانضباط الإداري بمدرسة عبد السلام عارف الابتدائية.
وقال الزملوط إن اللجنة تم تشكيلها بقرار المحافظ رقم ٢٤٤ لسنة ٢٠١٩ للمرور الميداني علي الوحدات الخدمية لتقييم ورصد جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وإعداد تقارير شهرية بشأنها وذلك بعضوية مسئولي الرقابة والمتابعة والتموين والصحة والطب البيطري والتربية والتعليم والتنظيم والإدارة والقوى العاملة وأعضاء المجلس التطوعي للشباب بكل مركز بالمحافظة.