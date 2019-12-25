الوادي الجديد تشكل لجان متابعة للمرور على القطاعات الخدمية

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه تم تشكيل لجان للمتابعة الميدانية والمرور، والتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات في القرى والمدن.





وأكد "الزملوط" في بيان، اليوم الأربعاء، أن اللجان قامت بالمرور على عدد من المخابز بقرية ناصر الثورة التابعة لمركز الخارجة للتأكد من جودة إنتاج الخبز والالتزام بالاشتراطات الصحية، كما تم المرور على الوحدة الصحية بقرية بورسعيد للتأكد من توافر وصلاحية الأدوية والأمصال وتواجد الفريق الطبي وانتظام العمل بالعيادات المختلفة، وتسجيل احتياجات الوحدة لتوفيرها، وكذلك التأكد من انتظام العمل والانضباط الإداري بمدرسة عبد السلام عارف الابتدائية.



