ليلى عبد المجيد تكشف كواليس حصولها على جائزة المرأة التقديرية التي تمنح لأول مرة

كرمت جامعة القاهرة أمس، الثلاثاء، الدكتورة ليلى عبد المجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، لحصولها علي جائزة المرأة التقديرية لعام 2018.



وقالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، لـ"صدى البلد": "تم تكريمي في عيد العلم لحصولي على جائزة المراة التقديرية للعلوم الاجتماعية على مجمل جهدي وعملي على مدى السنوات الطويلة التي تقدمت فيها ببحوث مختلفة، وإشرافي على رسائل ماجيستير ودكتوراه ومشاركتي في مشروعات بحثية".



وتابعت: "أضافت أكاديمية البحث العلمي لأول سنة 2018 إلى جوائز المرأة فرع العلوم الاجتماعية إلى الفروع الثلاثة الأساسية، وتقدمت بناءً على ترشيح جامعة القاهرة لي".



وأضافت: "كان هناك زميلات تقدمن لهذه الجائزة من جامعات وجهات أخرى علمية وبحثية، وتمكنت من الفوز بهذه الجائزة التي تقر لأول مرة".



وعن دعم البحث العلمي قال الدكتورة ليلى: "تطور البحث العلمي عن ذى قبل، ولكننا مازلنا نطالب بمزيد من الدعم للبحث العلمي فنحن نواجه مشكلة في التمويل، فالدولة على قدر استطاعتها تخصص مخصصات مالية كل عام للبحث العلمي، ولكن هذا غير كافٍ للبحوث التي نقوم بيها، لذا نناشد رجال الصناعة والمال والشركات والهيئات أن يساهموا في تمويل البحث العلمي، وذلك في إطار البحوث والتطوير البند الموجود في كل الشركات والهيئات".