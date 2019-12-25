AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ليلى عبد المجيد تكشف كواليس حصولها على جائزة المرأة التقديرية التي تمنح لأول مرة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:46 ص
د. ليلي عبد المجيد
د. ليلي عبد المجيد - العميد الاسبق لكلية الاعلام
Advertisements
ياسمين سامي
كرمت جامعة القاهرة أمس، الثلاثاء، الدكتورة ليلى عبد المجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، لحصولها علي جائزة المرأة التقديرية لعام 2018.

وقالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، لـ"صدى البلد": "تم تكريمي في عيد العلم لحصولي على جائزة المراة التقديرية للعلوم الاجتماعية على مجمل جهدي وعملي على مدى السنوات الطويلة التي تقدمت فيها ببحوث مختلفة، وإشرافي على رسائل ماجيستير ودكتوراه ومشاركتي في مشروعات بحثية".

وتابعت: "أضافت أكاديمية البحث العلمي لأول سنة 2018 إلى جوائز المرأة فرع العلوم الاجتماعية إلى الفروع الثلاثة الأساسية، وتقدمت بناءً على ترشيح جامعة القاهرة لي".

وأضافت: "كان هناك زميلات تقدمن لهذه الجائزة من جامعات وجهات أخرى علمية وبحثية، وتمكنت من الفوز بهذه الجائزة التي تقر لأول مرة".

وعن دعم البحث العلمي قال الدكتورة ليلى: "تطور البحث العلمي عن ذى قبل، ولكننا مازلنا نطالب بمزيد من الدعم للبحث العلمي فنحن نواجه مشكلة في التمويل، فالدولة على قدر استطاعتها تخصص مخصصات مالية كل عام للبحث العلمي، ولكن هذا غير كافٍ للبحوث التي نقوم بيها، لذا نناشد رجال الصناعة والمال والشركات والهيئات أن يساهموا في تمويل البحث العلمي، وذلك في إطار البحوث والتطوير البند الموجود في كل الشركات والهيئات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بأمر القضاء.. منح جائرة الدولة التقديرية لباحثة تخطت أبحاثها 130 بحثا بأمراض الدم

جامعه عين شمس تكرم مكارم الغمري لحصولها على جائزة بوشكين

ننشر أسماء الفائزين بجوائز جامعة المنوفية 2019

مجلس جوائز جامعة الفيوم يناقش ترشيحات الكليات للعام الجامعى 2019 /2020

حصاد جامعة القاهرة لعام 2019 في البحث العلمي والتصنيفات الدولية.. الجامعة المصرية الوحيدة في 21 تخصصا علميا في تصنيف Qs البريطاني.. و170 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية ودرجات علمية مشتركة

بعد مرور 111 عاما على إنشائها .. قفزات كبرى حققتها جامعة القاهرة في المؤشرات العالمية

ترشيحاتنا

الرحيل عن الزمالك.. فرجاني ساسي يكشف حقيقة أزمته مع رئيس النادي

البسوا شتوى.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح.. فيديو

كلنا فاهمينه غلط | مبروك عطية يشرح حديث امرأة دخلت النار في قطة.. فيديو

غرغرة طبيعية لتسكين آلام الأسنان وتورم الضرس

القدم السكري.. الأعراض والأسباب والعلاج

رسائل قوية من فاروق جعفر لمسئولي الزمالك عقب التعادل مع الإنتاج الحربي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار.. صور

رغم الطقس السيئ.. ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة تحمل 1028 سائحا أجنبيا.. صور

لص أحمق يطلق النار على نفسه أثناء محاولته سرقة كلب