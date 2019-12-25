داليا مصطفى: لا أطلب من زوجي غسل المواعين لكن إيه المشكلة لما يساعدني.. فيديو

قالت الفنانة داليا مصطفي، إن الرجل من الضروري أن يساعد زوجته في الأمور المنزلية بشرط لو زوجته تعمل.



وأضافت داليا مصطفى من خلال الندوة التي عقدها موقع "صدى البلد": "لو الزوجة ربة منزل عليها أن تقوم بكافة الامور المنزلية بمفردها وتقابل زوجها عند رجوعه من العمل".



وتابعت: "أربي ابني علي المشاركة في الامور المنزلية ، لان عندما يتزوج يساعد زوجته فانا أحب التعاون والمشاركة بين الزوجين، ولا أطلب من زوجي أن سقوم بغسل المواعين لانها وظيفتي".



يذكر أن آخر أعمالها مسلسل حواديت الشانزليزيه" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".



ويشارك في بطولته إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.