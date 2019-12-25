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برلمان

برلمانى يشيد بدور العربية للتصنيع فى خدمة دول القارة السمراء

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:55 ص
النائب محمد المسعود
النائب محمد المسعود
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ماجدة بدوى
أشاد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بتصريحات الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع التى أكد فيها أن الهيئة تضع كافة إمكانياتها فى كافة الصناعات الاستراتيجية، أمام الأشقاء الأفارقة، للعمل معا بما يخدم القارة السمراء، ويصب فى صالح اقتصاديات الدول المتعاونة.

وأكد "المسعود" فى بيان له اصدره اليوم اهمية القضايا التى ناقشها الفريق التراس، خلال استقباله وزير الدفاع الصومالي حسن على محمد فى مقدمتها مجالات التعاون بين الجانبين ومنها التدريب والتأهيل وكذلك مجالات الإلكترونيات والطاقة المتجددة،بلإضافة للتعاون فى التصنيع العسكرى.

كما أشاد بتأكيد الفريق عبد المنعم التراس أن الهيئة العربية للتصنيع، صرح صناعى عملاق ويضم شركات ومصانع متعددة يمكن من خلالها الانطلاق نحو شراكات واقعية وحقيقية مع كافة دول القارة التى تبحث عّن التنمية والبناء.
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