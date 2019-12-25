برلمانى يشيد بدور العربية للتصنيع فى خدمة دول القارة السمراء

أشاد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بتصريحات الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع التى أكد فيها أن الهيئة تضع كافة إمكانياتها فى كافة الصناعات الاستراتيجية، أمام الأشقاء الأفارقة، للعمل معا بما يخدم القارة السمراء، ويصب فى صالح اقتصاديات الدول المتعاونة.





وأكد "المسعود" فى بيان له اصدره اليوم اهمية القضايا التى ناقشها الفريق التراس، خلال استقباله وزير الدفاع الصومالي حسن على محمد فى مقدمتها مجالات التعاون بين الجانبين ومنها التدريب والتأهيل وكذلك مجالات الإلكترونيات والطاقة المتجددة،بلإضافة للتعاون فى التصنيع العسكرى.



