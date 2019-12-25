AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب يطالب وزير التعليم بإعادة الـ36 ألف معلم إلى عملهم

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:35 م
الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
Advertisements
ماجدة بدوى
أشاد النائب عاصم عبد العزيز، مرشد عضو مجلس النواب، باستجابة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لاقتراحه باعادة النظر في صعوبة إجراءات التقدم لمسابقة الـ120 ألف معلم وأن الـ36 ألف معلم الذين سبق لهم العمل بالوزراة سيكون لهم أولوية مُطلقة فى المسابقة الجديدة.

وطالب "مرشد" في بيان، اليوم الأربعاء، من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الاسراع فى اتخاذ خطوات تنفيذية على ارض الواقع واعلان التوقيتات الزمنية لهذه المسابقة مقترحا الإعادة الفورية ل 36 الف معلم الذين سبق لهم العمل بالوزارة واستكمال المسابقة بعد ذلك.

ووجه النائب عاصم عبد العزيز مرشد حديثه للوزير قائلا: "يا معالى الوزير طالما فى نية الوزارة اعادة عمل ال 36 الف معلم يبقى خلاص اتخذ قرارا فوريا بإعادتهم لان هؤلاء المعلمين تم تدمير اوضاعهم الاجتماعية بعد ان استقرت ومنهم من تزوج ولديه أولاد .. كما انك يامعالى الوزير لديك علم كامل بالعجز الصارخ فى المعلمين على مستوى الجمهورية .. أرجوك اتخذ قرارا عاجلا الان وليس غدا باعادة هؤلاء المعلمين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقابة المعلمين: وقف معاشات الأعضاء أو تخفيضها شائعات.. ويجب الإسراع في إجراءات تعيين 120 ألف معلم.. وضعف الرواتب وراء ظاهرة المعاش المبكر

قسم جديد لـ "قضايا الدولة" بوزارة التعليم للنظر في الدعاوى القضائية

قرار لوزير التعليم لتحديد ضوابط ندب المعلمين على الوظائف الإدارية

التعليم: انتهى عصر الوساطة والمحسوبية.. وجار تحقيق الاصلاح الجذري

برلماني: جهود إصلاح التعليم لن تنجح الا بإنهاء كارثة عجز المعلمين

ترشيحاتنا

هايتحسدوا.. شركة مصرية تفاجئ موظفيها بقرار مجنون | صورة

وزير الرياضة لـ صدى البلد: شرط وحيد لإقامة السوبر بين الأهلى والزمالك في الإمارات

أحمد عيد عبد الملك يوجه رسالة غامضة عقب تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

أخبار الرياضة ليلاً.. الجماهير تلتف حول الخطيب.. حقيقة رحيل ساسي عن الزمالك.. تساؤلات مثيرة لوزير الرياضة السابق عن الحصانة في الملاعب

قطر تشجعه.. ضاحي خلفان: أردوغان لا يمانع فى الحرب مع مصر بشرطين

الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية في مجال الإنتاج الحيواني بالفيوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار.. صور

رغم الطقس السيئ.. ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة تحمل 1028 سائحا أجنبيا.. صور

لص أحمق يطلق النار على نفسه أثناء محاولته سرقة كلب