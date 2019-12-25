نائب يطالب وزير التعليم بإعادة الـ36 ألف معلم إلى عملهم

أشاد النائب عاصم عبد العزيز، مرشد عضو مجلس النواب، باستجابة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لاقتراحه باعادة النظر في صعوبة إجراءات التقدم لمسابقة الـ120 ألف معلم وأن الـ36 ألف معلم الذين سبق لهم العمل بالوزراة سيكون لهم أولوية مُطلقة فى المسابقة الجديدة.



وطالب "مرشد" في بيان، اليوم الأربعاء، من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الاسراع فى اتخاذ خطوات تنفيذية على ارض الواقع واعلان التوقيتات الزمنية لهذه المسابقة مقترحا الإعادة الفورية ل 36 الف معلم الذين سبق لهم العمل بالوزارة واستكمال المسابقة بعد ذلك.



ووجه النائب عاصم عبد العزيز مرشد حديثه للوزير قائلا: "يا معالى الوزير طالما فى نية الوزارة اعادة عمل ال 36 الف معلم يبقى خلاص اتخذ قرارا فوريا بإعادتهم لان هؤلاء المعلمين تم تدمير اوضاعهم الاجتماعية بعد ان استقرت ومنهم من تزوج ولديه أولاد .. كما انك يامعالى الوزير لديك علم كامل بالعجز الصارخ فى المعلمين على مستوى الجمهورية .. أرجوك اتخذ قرارا عاجلا الان وليس غدا باعادة هؤلاء المعلمين".