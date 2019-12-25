الجيزة تعلن تطوير مدارس إمبابة بـ 25 مليون جنيه

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة هيئة الأبنية التعليمية بسرعة البدء في إجراءات إنشاء مجمع المدارس بقرية برطس بمركز ومدينة أوسيم لخدمة المواطنين بالقرية لتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول واستجابة لأهالي القرية.





كما أكد راشد على توقيع بروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بتكلفة ٢٥ مليون لتطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس بمنطقة إمبابة والتى تم رصد حاجتها إلى التطوير.





تصريحات المحافظ جاءت خلال لقائه الدورى بأعضاء مجلس النواب عن دوائر منشأة القناطر وأوسيم والوراق وكرداسة وإمبابة بحضور المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والنواب أحمد فاروق ومحمود الصعيدي وأحمد يوسف عبدالدايم وسعد عبد الدايم وهيام حلاوة وعلاء والي وسعيد حساسين وطارق حسنين وإيهاب الخولي والنائبة شادية ثابت والنائبة نشوي الديب.





حيث أكد المحافظ، خلال اللقاء، أن العام الجديد سيشهد رصف عددًا من المحاور المرورية بالمراكز والمدن مشيرًا أنه جارى رصف وتطوير شارعي الجمهورية والحرية بمركز أوسيم إستجابة لمطالب المواطنين كما سيتم دراسة إمكانية إدراج رصف مدخل قرية برطس ضمن خطط الرصف خلال الفترة القادمة.





وأضاف أنه سيتم البدء فى رصف وتطوير شارع محمد حجازي إلي جانب إستكمال تطوير شوارع إمبابة القديمة وتدعيمها ببلاط الأنترلوك بمتفرعات شارع الأقصر وبشتيل وذلك في إطار خطة المحافظة بالإهتمام بتطوير المناطق الشعبية.



