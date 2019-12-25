مدير الخدمة الوطنية: الإنتاج المحلي ساهم بـ 290 ألف طن من إجمالي استهلاك اللحوم الحمراء

قال اللواء أركان حرب مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن استهلاكنا من اللحوم الحمراء ساهم فيه الإنتاج المحلى بـ225 ألف طن وبلغ الاستيراد منه 328 ألف طن، وفى عام 2017 بلغ الاستهلاك المحلى 640 ألف طن، وساهم الإنتاج المحلى فيها بـ 290 ألف طن، بينما بلغ الاستيراد 350 ألف طن.



وأضاف اللواء أركان حرب مصطفى أمين، خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيوانى بيوسف الصديق فى الفيوم، أن هذه الكميات يضاف لها ما يتم استهلاكه من خلال الأهالى فى الأعياد والمناسبات المختلفة.



وأشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إلى أن التنسيق الكامل مع الزراعة والأجهزة المختصة لعدة مشروعات يساهم فى تعزيز الثروة الحيوانية للمشروعات التى تم تنفيذها بمجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل بالفيوم على مساحة 485 فدانا.



وأكد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أن هذه المشروعات تشتمل على المكونات الثلاثة لمزارع تربية وتسمين الماشية بإجمالى طاقة استيعابية 18 ألف رأس، بالإضافة إلى مجزرة يتكون من 2 خط إنشاء وفق أحدث أجهزة ونظم عالمية.

