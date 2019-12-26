لحل مشاكل الانقطاع | مياه سوهاج تنفذ مشروعات بقيمة 500 مليون جنيه

أعلن اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والعضو المنتدب عن أهم الأعمال التي قامت بها الشركة خلال عام 2019، وذلك انطلاقًا من مبدأ الشفافية والمصداقية وحق المواطنين في معرفة أهم التطورات التي تمت بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.





وتم في مجال مياه الشرب قامت الشركة بإحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه شرب خلال هذا العام بقيمة 21.3 مليون جنيه، كما تم استلام وتشغيل محطة مياه معالجة الحديد والمنجنيز بقرية المدمر بمركز طما التي تبلغ طاقتها التصميمية 4 آلاف متر مكعب يوم وتخدم 22345 مواطن بقرية المدمر بتكلفة اجمالية تبلغ 15 مليون جنيه.





كما تم استلام وتشغيل محطة مياه الكتكاتة بمركز ساقلتة التي تبلغ طاقتها التصميمية ألفى متر مكعب لكل يوم وتخدم 11 ألف نسمة في قرى الكتكاتة والعوامية ونجع الزراعي ونجع الزمرات بتكلفة إجمالية تبلغ 6.5 مليون جنيه.





كما تم الانتهاء من مشروعات مياه الشرب الممولة بقرض من البنك الدولي للتنمية المحلية والتي تقدر بحوالي 50.2 مليون جنيه لتوصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة بقيمة 16.3 مليون بأطوال 127 كيلو متر لتصل نسبة تغطية خدمة مياه الشرب بالمحافظة من 97% الى 100%.





كما يتم تنفيذ خط طرد مياه من محطة مياه الجوازات بطول 1.5 كم بقيمة 5.6 مليون وتنفيذ عدد 2 بئر بمحطة مياه سعد السعود بالإضافة الى خط طرد 4 كم لتغذية المنطقة الصناعية بغرب جرجا بقيمة 19.5 مليون وتنفيذ خط طرد مياه قطر 16 بوصة لمحطتي مياه الحواويش 3،4 بقيمة 8.8 مليون جنيه، كما حصل المعمل المركزي لمياه الشرب على شهادة الاعتماد الدولية الايزو 17025 للعام الثاني على التوالي وذلك بعد اجراء هيئة الايجاك الاختبارات اللازمة لاعتماد 59 عنصر للتأكد من جودة المياه المنتجة بمحطات وشبكات مياه الشرب.





كما انه حصلت محطة مياه الشرب السطحية بنيدة على الشهادة العالمية الإدارة الفنية المستدامة TSM وكذلك محطة مياه المنشاة السطحية المرشحة وتم تجديد الشهادة الدولية لمحطة تنقية مياه الشرب بلصفورة ومحطة مياه الشرب السطحية بالمراغة.





وفي مجال الصرف الصحي قامت الشركة بإحلال وتجديد شبكات ومحطات الصرف الصحي خلال هذا العام بقيمة 21.7 مليون جنيه، كما تم تشغيل مشروعات صرف صحى مركز البلينا بقرى السمطا والحلافي والغنيمية ونجع راجح ونجع احمد عبد السميع لتخدم 20398 نسمة وتبلغ قيمتها الاجمالية 91 مليون جنيه تشمل شبكات انحدار بأطوال 26 كم وخطوط طرد بأطوال 11.5 كم وثلاث محطات رفع ووصلات منزلية يبلغ عددها 3976 وصلة.





وكذلك مشروعات صرف صحى مركز طما بقرى ام دومة والحلاقي لتخدم 11142 نسمة وتبلغ قيمتها الاجمالية 53.5 مليون جنيه تشمل شبكات انحدار بأطوال 12 كم وخطوط طرد بأطوال 8.7 كم ومحطتي رفع ووصلات منزلية يبلغ عددها 1545 وصلة.





و مشروعات صرف صحى مركز جرجا بقرى كويز ومقلد لتخدم 3969 نسمة وتبلغ قيمتها الاجمالية 28.5 مليون جنيه تشمل شبكات انحدار بأطوال 7 كم وخطوط طرد بأطوال 3.6 كم ومحطتي رفع ووصلات منزلية يبلغ عددها 537 وصلة هذا بالإضافة الى مشروع صرف صحى قرية سلامون بمركز طما ويخدم 22101 نسمة ويبلغ قيمتها الاجمالية 50 مليون جنيه تشمل شبكات انحدار بأطوال 11 كم وخطوط طرد بأطوال 2 كم ووصلات منزلية يبلغ عددها 2885 وصلة.





وكذلك تشغيل المرحلة الاولى من مشروع صرف صحى قرية الصلعا بمركز سوهاج ويخدم 6000 نسمة بقيمة اجمالية تبلغ 17.7 مليون جنيه تشمل المحطة الرئيسية وخط الطرد وخط الانحدار بأطوال 1000 متر وغرف منزلية تخدم 300 منزل كما تم استلام وتشغيل محطة رفع صرف صحى رقم 1 بمركز المراغة والتي تخدم 29400 نسمة بمدينة المراغة وتبلغ قيمتها الاجمالية 14.2 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من خط طرد وأعمال كهروميكانيك مشروع صرف صحى قرية القراقرة والقمصان بقيمة 4.4 مليون جنيه، كما تم توقيع اتفاق مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية لتنفيذ مشروعات صرف صحى في قرى الشوكا والحما وجزيرة طما بمركز طما والتي يتم البدء في تنفيذها يناير 2020 حيث يشمل المشروع تنفيذ محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد ووصلات منزلية هذا بالإضافة الى تجديد الشهادة العالمية الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطة معالجة صرف صحى جرجا.





كما حصل أعضاء مجلس النواب خلال هذا العام على مبلغ 58 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع مراكز محافظة سوهاج.





وأشار رئيس مياه سوهاج انه فى مجال خدمة العملاء بلغ عدد المشتركين الجدد خلال هذا العام 17077 مشترك بخدمة مياه الشرب وعدد 15428 مشترك بخدمة الصرف الصحى وانه تم فحص 5908 عداد ومعايرة 3764 عداد للمواطنين كما انه تم تركيب 3245 عداد مسبوقة الدفع.





وأكد رئيس مياه سوهاج أنه في مجال حل شكاوى المواطنين استقبلت الشركة خلال هذا العام 119205 شكوى من خلال خدمة الخط الساخن لتلقى شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي من خلال خدمة الواتس اب على الرقم 01207125125، إضافة الى الرقم الأرضي 125 والرقم 0931250000 من التليفون المحمول وموقع الشركة على الإنترنت حيث تنوعت هذه الشكاوى ما بين كسر ماسورة وانقطاع وضعف وتغير في مواصفات المياه وكسر بوش حريق وكذلك شكاوى كسر وطفح صرف صحى وطلب سيارة كسح وسرقة غطاء بالوعة وكذلك الشكاوى المحاسبية.



