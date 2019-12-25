تعرف على موقف موريتانيا من أحكام قضية خاشقجي

أشاد عميد السلك الدبلوماسي بالمملكة العربية السعودية سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بنزاهة القضاء في المملكة العربية السعودية، وذلك عقب الأحكام الصادرة بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي.



وقال في تصريح له بهذه المناسبة وفقا لما قالته وكالة الأنباء السعودية واس :" إن الأحكام الصادرة في قضية جمال خاشقجي تؤكد نزاهة القضاء في المملكة، وأن الموقف المعلن لذوي المجني عليه بعد صدور الأحكام خير دليل على ذلك".



كما أكد عميد السلك الدبلوماسي قائلا : وبذلك نؤكد أن هذه القضية وطنية سعودية خالصة، غير مجدٍ ولا مناسب تدخل الآخرين في شأنها ".



وكانت النيابة العامة قد أعلنت النتائج والأحكام الابتدائية بحق (11) شخصا، قضت بمحاسبة الذين تورطوا في الجريمة وتقديمهم للمحاكمة العادلة لينالوا جزاءهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بعد ثبوت إدانتهم بما نسب إليهم.