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اقتصاد

مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات مدينة المنصورة الجديدة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:18 م
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، رافقه خلالها، المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ومسئولو جهاز المدينة والشركات المنفذة للمشروعات.

وبدأ المهندس كمال بهجات والوفد المرافق له، زيارته بتفقد مشروع مبنى جهاز مدينة المنصورة الجديدة، والكورنيش المطل على البحر المتوسط، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الكورنيش الشرقي بطول 800 م، بينما وصلت نسبة تنفيذ الكورنيش الغربي بطول 1400م إلى 85 %، وكذا تجول بمنطقة الفيلات التي يتم تشطيبها حيث جار تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة - متصلة - شبه متصلة).

وفي سياق متصل، أضاف المهندس محمد رجب: شملت جولة المهندس كمال بهجات، مشروعات الإسكان المختلفة، حيث تفقد موقع تنفيذ مشروع الإسكان ذى الطابع الساحلي، وكذا مشروع سكن مصر، ومشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالمدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تفقد موقع مشروع محطة تحلية المياه، وموقع مشروع محطة الكهرباء، وكذا موقع تنفيذ جامعة المنصورة للعلوم والتكنولوجيا، كما تم عقد لقاءٍ مع مسئولي الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة، للتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفي التوقيتات المحددة لها.

وأوضح رئيس الجهاز أن محطة تحلية المياه جارٍ تنفيذها على مساحة 24 فدانا باستثمارات حوالي مليار و٤٠٠ مليون جنيه بطاقة إنتاجية 40 ألف م3/يوم، كمرحلة أولى قابلة للتوسع لإنتاج 160ألف م3/ يوم، مشيرًا إلى أنه تم البدء في أعمال السور والمباني الإدارية، وسيتم تحلية المياه على ثلاث مراحل رئيسية.

وأضاف رئيس الجهاز أن محطة الكهرباء تقام على مساحة 14 فدانا باستثمارات تبلغ حوالي 440 مليون جنيه بطاقة إنتاجية(300 م.ف.أ)، وقد تم البدء في أعمال تنفيذ السور الخارجي للمحطة وجارٍ تنفيذ مبنى الكنترول.
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