الثورة الصناعية الرابعة.. ضمن فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر رقم 46 لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا‎

ناقشت الجلسة الثانية ضمن فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر رقم 46 لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، "التنمية المستدامة فى مصر والتطورات الابتكارية للغد" بعنوان "الثورة الصناعية الرابعة".



وترأس الجلسة الدكتورة هدى المراغى، عميد كلية الهندسة الميكانيكية والسيارات والمواد بجامعة ويندسور بكندا، والدكتور جمال محمد على، من مصر.



وتمت مناقشة عدد من الأبحاث المتخصصة فى مجالات الثورة الصناعية الرابعة، والفرص والتحديات والتصنيع الرقمى، وتكنولوجيا التحكم عن بعد، والمقدمة من عدد من العلماء والباحثين، وهم الدكتور حسام كيشاوى، عميد كلية الهندسة بجامعة "اونتاريو" التكنولوجية بكندا، والدكتور عبد الفتاح يوسف، مدير أبحاث فى جامعة كالجرو للحاسبات بكندا، والدكتور طارق سعداوى، مدير مركز شبكة المعلومات والاتصالات بجامعة نيويورك بأمريكا، والدكتورة ولاء على، قسم الحاسبات والعلومات بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بمصر، والدكتور أحمد شاكر عبد الرحمن، أستاذ مساعد فى التصنيع الحربي بكلية الهندسة والعمارة بجامعة ريرسون بكندا.



كان الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، شهدا افتتاح المؤتمر الدولى الـ «٤٦» لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والذي يقام تحت عنوان «التنمية المستدامة فى مصر والتطورات الابتكارية للغد»، وذلك بمقر الأكاديمية وقطاع التدريب التابعين لوزارة الإنتاج الحربي بالكيلو ٣ – طريق بلبيس الصحراوى – مدينة السلام – القاهرة.



لأول مرة تتعاون الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، بحضور ٢٠ عالما من رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا.



وحضور الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمتخصصين فى البحث العلمى، وذلك فى الفترة من ٢٤ حتى ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩.