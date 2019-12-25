بعد ارتباط مادونا بشاب أصغر منها ب 36 عاما .. فارق عمر كبير بين النجمات وأزواجهن

حصلت المغنية الأمريكية مادونا، على موافقة عائلة الراقص مالك ويليمز، على زواجهما بسبب فارق العمر بينهما، الذي يصل إلى 36 عاما، فهي تبلغ من العمر 61 عاما، بينما يبلغ عمره 25 عاما.



وقال والد ووالدة مالك ويليز، الراقص في فرقة مادونا الاستعراضية، إنهما وافقا على زواج ابنهما من النجمة العالمية لأنها جعلتهم يشعرون بالطمأنينة حول مستقبله وانها ستهتم به، بحسب ما جاء في صحيفة "ذا صن" البريطانية.



وأشار والد الشاب مالك إلى أن مادونا تكبره هو بعامين، ولكنه يثق في ذكاء ابنه في كيفية التعامل مع سيدة تكبره بالعمر، وبنجمة بحجم مادونا.



ولم تحدد مادونا موعد الزواج، أو موقفها من اقامة حفل زفاف أم الاكتفاء بعقد زواج رسمي فقط.



فهناك الفنانة المغربية ليلى غفران التى تزوجت من شاب في عمر ابنتها لمدة عامين، حيث كانت النجمة المغربية وقتها تبلغ 53 عاما بينما كان زوجها لا يتجاوز 25 عاما.



كما ان المغنية الجزائرية فلة قد تزوجت من عازف العود العراقي عمر البشير والذى كان يصغرها بعشرين عاما،تزوجت اللبنانية هيفاء وهبي من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الذي يصغرها بحوالي 10 سنوات، وسبق وتزوجت الشحرورة من فادي لبنان الذي كان يصغرها ب25 سنة واستمر زواجهما 18 سنة.



نفس الحال بالنسبة للمطربة اللبنانية ألين خلف التى ارتبطت بشاب أصغر سنا منها، والذى كان يصغرها بحوالي 15 عاما.





مي كساب وأوكا

لم يشغلها فارق السن الذى اقترب من العشر سنوات، حيث تزوجت مؤخرا من مطرب المهرجانات الشهير "اوكا"، حيث كانت "مي" تبلغ من العمر 33 عاما بينما كان عمره 23 عاما، واثار هذا جدلا كبيرا في الوسط الفني،لكن خرجت "كساب" علي الرأي العام لتعلن انها لا تهتم بهذا الفارق العمري، موضحة انها تتخذ من الرسول قدوة ومثلًا عندما تزوج من السيدة خديجة رضي الله عنها.



الشحرورة :

تعددت زيجتها لدرجة انها تجاوز العشر زيجات، ولكن في نهاية هذه الزيجات كانت زيجة شهيرة اثارت الجدل والحيرة، عندما اعلنت الفنانة الراحلة صباح ارتباطها بشاب اصغر منها بما يقرب من 33 عاما، وكان راقصا بالفرقة اللبنانية الشعبية.



كاريوكا والدونجوان :

لم تحب تحية كاريوكا رجلا مثلما احبت رشدي اباظة فلم تكترث بفارق السن بينهما، فقد كانت كاريوكا تكبره بـ 8 سنوات واقبلت علي التجربة ولم تلتفت لأي موانع عمرية، وفي شهر العسل شاهدته "كاريوكا" في احد كازينوهات في العاصمة اللبنانية بيروت وهو بصحبة فتاة فرنسية، فما كان من كاريوكا إلا أن قامت بسحلها علي الارض ولقنتها علقة ساخنة ما عجل بأباظة من طلاقها فورا نزولا لرغبة الفنانة الشهيرة.



السندريلا وفطين عبد الوهاب:

احبها زكي فطين عبد الوهاب، الذى ينتمي لأسرة فنية، فهو ابن الفنانة الكبيرة ليلي مراد، ووقتها كان "فطين" مساعد مخرج في فيلم "اهل القمة"، وأعجب بشخصية سعاد حسني الساحرة البسيطة، لم يصدق نفسه انه يتعامل مع سندريلا الشاشة وواجهته العديد من المشاكل بسبب هذه الزيجة، خاصة ان الفارق العمري بينهما تعدى الـ 18 عاما.