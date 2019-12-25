الرئيس: يجب الارتقاء بالسلالات المحلية للأبقار لتكون قريبة من العالمية.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى،إن إنتاج الألبان لأي سلالة أبقار في الخارج قد تكون ثلاثة أضعاف السلالة المصرية ، مضيفا أن لابد أن نرتقي بالسلالات المحلية لتكون قريبة الى حد ما من السلالات العالمية.





وأضاف "الرئيس" خلال افتتاح مجمع الانتاج الحيوانى بيوسف الصديق فى الفيوم لابد وان نستفيد من الجامعات وعلى وزارة الزراعة نشر التوعية اللازمة على كل المواطنين وصغار المزارعين.



