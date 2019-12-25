الرئيس: يجب الارتقاء بالسلالات المحلية للأبقار لتكون قريبة من العالمية.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى،إن إنتاج الألبان لأي سلالة أبقار في الخارج قد تكون ثلاثة أضعاف السلالة المصرية ، مضيفا أن لابد أن نرتقي بالسلالات المحلية لتكون قريبة الى حد ما من السلالات العالمية.
وأضاف "الرئيس" خلال افتتاح مجمع الانتاج الحيوانى بيوسف الصديق فى الفيوم لابد وان نستفيد من الجامعات وعلى وزارة الزراعة نشر التوعية اللازمة على كل المواطنين وصغار المزارعين.
ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بيوسف الصديق في محافظة الفيوم. ويعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة، وتهتم الدولة بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، كما تستهدف بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات مع إعادة إحياء مشروع البتلو وفتح آفاق تصديرية جديدة.