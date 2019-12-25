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الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان ما حققناه وما نتطلع إليه..فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:05 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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فرح علاء الخولي
شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا بعنوان "ما بدأناه وما حققناه وما نتطلع إليه.. ما هو إلا خطوة على طريق"، وذلك خلال فعاليات افتتاح مجمع الإنتاج الحيوانى بمحافظة الفيوم.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم.

ويعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة، وتهتم الدولة بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، كما تستهدف بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات مع إعادة إحياء مشروع البتلو وفتح آفاق تصديرية جديدة.


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