السيسي: 3 آلاف صوبة زراعية توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل.. فيديو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه فيما يتعلق بإنشاء مجموعة من المشروعات القومية الهامة توزيعها الجغرافي وفقًا لإتاحة أكبر فرصة تشغيل الشباب في تلك المناطق وهذا هو الهدف الأساسي منها.



وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، اليوم الأربعاء، أن المشروعات المقامة في الفيوم، تهدف لإتاحة فرص عمل للقاطنين بها، وعلى بعد 40 كيلو منها يوجد مشروعات الصوب الزراعية، التي تبلغ مساحتها ما يقرب من 15 ألف فدان وعددها حوالي 3 آلاف صوبة.



وذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، ان تلك الصوب تتيح فرص عمل لأكثر من 20 إلى 30 فردًا في كل صوبة، وأن عند تحقيق التكافل والكرامة لسكان الصعيد الأكثر احتياجًا لم يتم العمل على برامج فقط مع وقف التنفيذ وإنما عمل مشروعات قومية تتيح فرص عمل.



وأوضح الرئيس أن من الضروري وضوح الصورة لدى الناس لمحاولات الدولة لإيجاد فرص حقيقية للشباب والاستثمار، وأن مشروعات الصوب الزراعية الذي يبلغ عددها حوالى 3 آلاف صوبة يوفر الآن أكثر من 50 ألف فرصة عمل بالإضافة للمساهمة القوية في الإنتاج الحيواني.