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محافظات

محافظ الدقهلية يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:02 م
صدى البلد
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همت الحسينى
قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم بزيارة كنائس الأقباط الشرقيين لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد وبدأت زيارة المحافظ للكنيسة الكاثوليكية بشارع المختلط .

وكان في استقباله الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها والقس تادرس انور والقس سيداروس وجيه والقس اندراوس بشري وبحضور رجال الدين الإسلامي وأعضاء الجهاز التنفيذي .

وتوجه مختار لزيارة كنيسة الروم الكاثوليك بشارع السكة القديمة وكان في استقباله الأب مكاريوس جاويش راعي الكنيسة ثم توجه إلي كنيسة الروم الأرثوذكس بشارع المحطة وكان في استقباله الأب ثيؤدورس بيوك راعي الكنيسة .

وأكد محافظ الدقهلية اننا نسيج وشعب واحد قوي ومترابط وأبناء وطن كبير يحمل روح التسامح والمحبة حمل علي أرضه جميع الأديان وتعايش الجميع بالمحبة والسلام لمئات السنين .

وأشار مختار إلي أن الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في الترابط والتسامح للعالم كله وكان نموذجًا فريدًا في الإخاء رغم كل المحاولات الفاشلة لزرع الفتنة الطائفية بين أبناء مصر .
محافظ الدقهلية يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد
محافظ الدقهلية يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد
محافظ الدقهلية يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد
محافظ الدقهلية يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد
محافظ الدقهلية يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد
محافظ الدقهلية يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد
محافظ الدقهلية يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد
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