الرئيس السيسى يقدم الشباب لافتتاح مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء الشباب لرفع الستار عن لافتة افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بيوسف الصديق في محافظة الفيوم .



وحرص الرئيس على التقاط صورة تذكارية مع الشباب .



ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بيوسف الصديق في محافظة الفيوم. ويعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة.



وتهتم الدولة بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، كما تستهدف بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات مع إعادة إحياء مشروع البتلو وفتح آفاق تصديرية جديدة