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حوادث

3 عاطلين وراء سرقة لوحات الإعلانات بطريق العين السخنة في القطامية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:31 م
صدى البلد
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محمد صبري
كشف ضباط مباحث القاهرة غموض سرقة اللوحات الاعلانية بطريق العين السخنة.ـ دائرة القطامية، حيث تبين أن ٣ عاطلين وراء ارتكاب حوادث السرقات تم تحديدهم وضبطهم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة أن3 عاطلين يكونون فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقة اللوحات الإعلانية الخاصة بشركات الدعاية المثبتة بالطرق السريعة بأسلوب "الفك" بقصد التصرف فيها بالبيع، وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث. 

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد ٥ طلقات و فرد خرطوش وعدد 2 لوحة إعلانية كبيرة الحجم بمساحة 18×9 متر تابعتان لشركة شهيرة للدعاية والإعلان الكائنة بطريق المنصورية/ الجيزة.

واعترفوا بسرقة اللوحتان المضبوطتان بحوزتهم بذات الأسلوب من مدخل طريق العين السخنه ـ دائرة قسم شرطة القطامية ، وأضافوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع ، باستدعاء المدير التنفيذي لشركة الإعلانات تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.
3 عاطلين وراء سرقة لوحات الإعلانات بطريق العين السخنة في القطامية
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