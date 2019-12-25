AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

حفل توزيع لـ جوائز اتحاد كتاب مصر.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:32 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادى، حفلا لتوزيع جوائز الاتحاد والجوائز الخاصة التي يشرف عليها، وأداء القسم للأعضاء الجدد، مساء، اليوم الأربعاء، 25 ديسمبر 2019، بمقر الاتحاد بالزمالك.

وقد أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، عن جوائز النقابة لعام 2019.

أولًا: جائزة التميز ( و قيمة كل منها 10000 جنيه )
ثانيا: جوائز الاتحاد ( وقيمة كل منها 10000 جنيه)
ثالثا: الجوائز الخاصة، وقد جاءت كالأتى: جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد: (وقيمتها 5000 جنيه) جائزة يوسف أبو ريه (وقيمتها 5000 جنيه ) ، وجائزة محمد سلماوى (وقيمتها 5000 جنيه).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«البطل» عضوا لأمانة مؤتمر أدباء مصر عن أسيوط

100 ألف جنيه.. كتاب مصر تطلق جائزة فؤاد حداد العربية للإبداع الشعرى

الأربعاء .. حفل توزيع جوائز النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

يحدث اليوم: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة.. وتشييع جثمان الفريق أحمد قايد صالح

ترشيحاتنا

الصابون السائل يسبب السرطان.. كيف تحمي أسرتك؟

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاربعاء 25-12-2019 .. فيديو

زلزال قوي يضرب كندا

هل يجوز للمرأة الصلاة ببنطلون واسع.. الإفتاء تجيب .. فيديو

مرتضى منصور عقب تعادل الزمالك مع الإنتاج: أنا زعلان من الجن

بسبب مرتضى منصور.. اتحاد الكرة يخاطب الأمن لمنع شخصيات معينة من المباريات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار.. صور

رغم الطقس السيئ.. ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة تحمل 1028 سائحا أجنبيا.. صور

لص أحمق يطلق النار على نفسه أثناء محاولته سرقة كلب