حفل توزيع لـ جوائز اتحاد كتاب مصر.. تعرف على التفاصيل

تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادى، حفلا لتوزيع جوائز الاتحاد والجوائز الخاصة التي يشرف عليها، وأداء القسم للأعضاء الجدد، مساء، اليوم الأربعاء، 25 ديسمبر 2019، بمقر الاتحاد بالزمالك.



وقد أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، عن جوائز النقابة لعام 2019.



أولًا: جائزة التميز ( و قيمة كل منها 10000 جنيه )

ثانيا: جوائز الاتحاد ( وقيمة كل منها 10000 جنيه)

ثالثا: الجوائز الخاصة، وقد جاءت كالأتى: جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد: (وقيمتها 5000 جنيه) جائزة يوسف أبو ريه (وقيمتها 5000 جنيه ) ، وجائزة محمد سلماوى (وقيمتها 5000 جنيه).