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رياضة

مرتضى منصور مطلوب على جوجل بسبب السحر الأسود | فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:08 م
صدى البلد
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مريم عزت
في أول تعليق له على تعادل فريقه مع الإنتاج الحربي، قال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، إن ناديه يتعرض لمؤامرة كبيرة، من عدة أطراف، تستخدم السحر الأسود، بهدف إسقاط النادي والفريق.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج # مرتضى_منصور وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي تويتر .

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، مسلسل سقوطه في بطولة الدوري، بعد أن خسر نقطتين إضافيتين، في سباقه على لقب المسابقة، بعدما تعادل سلبيا مع مضيفه الإنتاج الحربي، في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام، ضمن الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.



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