255 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء





وأضاف أنها موزعة على مجالس المدن بواقع : 34 مليونا و 575 ألف جنيه للعريش ، 41 مليونا و 500 ألف جنيه لبئر العبد ، 800 ألف جنيه لرفح ، 27 مليون جنيه للشيخ زويد ، 25 مليونا و 480 ألف جنيه للحسنة ، و 20 مليون جنيه لنخل.



وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية والانتهاء من مشروعات الاستكمال ومتابعة التنفيذ، مشيرا الى أن نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية في العام الماضي بلغت 100%.



من جانبه أكد العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة أن من بين المشروعات التي تم افتتاحها خلال العام الجاري، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بافتتاح الصالة المغطاة بالعريش عن طريق الفيديو كونفرانس.



وأضاف الغندور، أن الصالة المغطاة أقيمت على نحو مساحة 14 ألف متر مربع فى منطقة الواحة بالعريش بتكلفة تزيد عن 92 مليون جنيه وتسع 2000 شخص.



بدوره أعلن المهندس ناجى إبراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أنه يجري تنفيذ عدد من المشروعات في مختلف القطاعات بجميع مناطق المحافظة بقيمة 380 مليون جنيه بتمويل من وزارة الإسكان والمرافق " الجهاز المركزي للتعمير والجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ".



وأضاف أن تكاليف استكمال وإقامة المشروعات بقطاع الكهرباء تبلغ 61 مليون جنيه، منها مبلغ 27 مليونا و842 ألف جنيه لمشروعات تدعيم وتوصيل التيار الكهربائى لبعض القرى والتجمعات وإنارة الطريق الدولى ، ومبلغ 33 مليونا و158 ألف جنيه لمد شبكات وكابلات كهربائية لبعض القرى والتجمعات ودعمها ، الى جانب استكمال انارة الطريق الدولى .



أشار إلي أن تكاليف مشروعات الإسكان البدوى تبلغ 109 ملايين و400 ألف جنيه، منها مبلغ 78 مليونا و 147 ألف جنيه لاقامة المنازل البدوية وخدماتها فى مختلف أقسام المحافظة ، ومبلغ 31 مليونا و 253 ألف جنيه للمنازل البدوية والتجمعات السكنية الجديدة المزودة بالخدمات والمرافق ورفع كفاءتها ، كما تبلغ تكاليف إعادة تأهيل عمارات حى المساعيد بالعريش 70 مليون جنيه .. منها 10 ملايين و 844 ألف جنيه لتأهيل عدد 26 عمارة ، ومبلغ 59 مليونا و 156 ألف جنيه لتأهيل وانشاء عدد 15 عمارة فى حى المساعيد بالعريش.



أوضح أن مشروعات الطرق تتكلف 89 مليونا و409 آلاف جنيه، منها 56 مليونا و 909 آلاف جنيه لعمليات إنشاء ورصف طرق داخلية بالمدن والأحياء والقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة ، ومبلغ 32 مليونا و 500 ألف جنيه لإنشاء ورصف طرق جديدة ورفع كفاءة بعض الطرق الأخرى ، بجانب إنشاء مبان خدمية بتكلفة 11 مليونا و 100 ألف جنيه، منها مبلغ مليون و100 ألف جنيه لانشاء مبان ادارية وخدمية ورفع كفاءتها ، ومبلغ 10 ملايين لمبان جديدة ، بجانب مشروعات لتنمية المرأة بمبلغ 700 ألف جنيه لمبانى خدمة وتنمية المرأة والنهوض بها.



بدوره أكد العميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، أنه يجري تطوير وتنمية مدينة العريش بمبلغ 35 مليونا و 500 ألف جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع ، وتشتمل هذه المرحلة تطوير 5 ميادين ، وهي: السادات ( الرفاعى ) والنصر والساعة وبنك القاهرة والعتلاوى .. الى جانب تطوير مدخل مدينة العريش الغربى من بوابة العريش وحتى الطريق الدائرى ، علاوة على تطوير شارع الفاتح واستكمال تطوير الكورنيش البحرى.

أكد اللواء دكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء، أنه يجري تنفيذ عدد من المشروعات القومية بمختلف مراكز المحافظة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء وعدد من القطاعات الأخرى، إلى جانب تجميل وتطوير مدينة العريش، من خلال تطوير 5 ميادين ورصف عدد من الطرق داخل المدينة.وأشار المحافظ، إلى أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء، تبلغ 255 مليونا و480 ألف جنيه موزعة على كافة القطاعات بواقع: 57 مليونا و39 ألف جنيه للكهرباء ، 63 مليونا و 571 ألف جنيه للطرق ، 20 مليونا و71 ألف جنيه لتحسين البيئة ، 99 مليونا و 800 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية ، 15 مليون جنيه للأمن والاطفاء والمرور.