محافظ بني سويف يتفقد عددا من المنشآت الخدمية الجديدة

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة ناصر، تفقد خلالها عددا من المرافق الخدمية والجماهيرية بمركز ومدينة ناصر، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين عن قرب، ضمن برنامجه الميداني الذي يتضمن القيام بجولات ميدانية متكررة للوقوف على أرض الواقع على الموقف الخدمي ومتطلبات تطويره بجميع مراكز ومدن المحافظة.



حيث تفقد المحافظ بني سويف وحدة مرور ناصر، بتكلفة 4 ملايين جنيه، وذلك بخلاف التجهيزات التي بلغت 2.5 مليون جنيه "مساهمة مجتعية " والذي سيسهم في تقديم الخدمات المرورية واستخراج رخص القيادة وتراخيص السيارات لمواطني مركز ناصر والقرى التابعة لها وتنظيم حركة السير داخل المدينة والوحدات القروية والتيسير على المواطنين.



وتجول المحافظ داخل المبنى المقام على مساحة إجمالية 2000 متر تقريبا ،شاملة مساحة المبنى الإداري التي تقدر بـ 450 مترا، وتضم مكاتب إدارية وأقسام داخلية ،بالإضافة إلى 1500 متر تم رصفها وتستخدم أماكن (فراغات)مخصص لفحص السيارات.



وأمر محافظ بني سويف بسرعة تركيب وتوصيل خطوط التليفونات، والمياه للمبنى، وإنهاء كافة الإجرءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مطالبا تنفيذ ذلك كله في موعد غايته 15 يوما، لتشغيل الوحدة، والذي يمثل أهمية حيوية لمركز ومدينة ناصر، حيث يقدم خدمة جماهيرية هامة.



كما تفقد المحافظ مكتب بريد دلاص النموذجي، والذي تم إنشاؤه على مساحة 90 مترا، ونفذته الهيئة القومية للبريد، ضمن خطة الدولة للتيسير على المواطنين، ورفع المعاناة عن الأهالي والمسنين من أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقى الخدمات عبر المكتب من صرف المعاشات وخدمات مالية وبريدية ، حيث من المقرر افتتاح المكتب خلال أيام.



واستكمل المحافظ جولته بزيارة مجمع الخدمات بقرية دلاص داخل مبنى الوحدة المحلية ، والذي يضم مبنى السجل المدني، ووحدة إسعاف بتكلفة إجمالية 750 ألف جنيه " مساهمة مجتمعية على نفقة النائب هشام مجدي عضو مجلس النواب "، حيث تفقد المحافظ مبنى السجل المقام على مساحة 155مترا، وتم تجهيزه وفرشه وتأثيثه ،تمهيدا لافتتاحه قريبا ،ليقدم خدمة حيوية لمواطني ناصر في مجال استخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد والوفاة وغيرها، فضلا عن تفقد وحدة الإسعاف، والتي ستضم سيارة إسعاف مجهزة لتكون متمركزة بصفة مستمرة لتقديم خدمات فورية للمواطنين لإنقاذ المرضى والمصابين فى حالات الطوارئ.



وأشاد المحافظ بتعاون وتضافر كافة الجهود التي أثمرت عن تنفيذ هذه الخدمات للتيسير على المواطنين في تلقى الخدمات الحيوية، مؤكدا حرصه على توفير كل سبل الدعم وتذليل كافة المعوقات لإتمام أي عمل من شأنه خدمة المواطنين والعمل علي راحتهم ، مطالبًا الجميع بالتكاتف مع جهود الدولة التي لا تدخر جهدا لتحسين مستوى معيشة المواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.



رافق المحافظ خلال زيارته كل من النائبين هشام مجدي، عبد الحكيم مسعود عضوي مجلس النواب، العقيد حسام الشايب مدير المرور، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق، ومسؤولي الوحدة المحلية بناصر، وعدد من التنفيذيين المعنيين.



