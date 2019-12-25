القصابين: مشروع الفيوم للثروة الحيوانية سيشجع الإنتاج المحلي ويحجّم الاستيراد

أكد هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع الفيوم للثروة الحيوانية سيؤدى إلى تنمية الماشية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم، إضافة إلى تقليل أحجام الاستيراد.



وأضاف عبد الباسط فى تصريحات لصدى البلد أن الثروة الحيوانية تعاني من ارتفاع أسعار الأعلاف، لافتا إلى أن المربين قاموا ببيع الماشية الأمهات، وهو ما أدى إلى انخفاض معدلات إنتاج اللحوم فى السوق.



ولفت إلى أن مشروع الفيوم للثروة الحيوانية سيؤدى إلى تقليل الاستيراد، وتشجيع الناتج المحلي، مطالبا بضرورة الرقابة على الأسواق لمنع المغالاة في أسعار الأعلاف.



وأكد أن مشروع الفيوم للثروة الحيوانية هو بداية لإحياء مشروع البتلو، وبالتالى سيؤدي إلى زيادة رؤوس الماشية ومن ثم كميات اللحوم، وهو الأمر الذى سيؤدي إلى انخفاض الأسعار فى السوق للمستهلك.



وعن أسعار اللحوم أوضح عبد الباسط، أن سعر اللحوم الكندوز سجل بين 110 وحتى 130 جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100 حتى 130 جنيها، والسجق 110 حتى 125 جنيها كما سجلت أسعار اللحوم الضأن من 125 و حتى 150جنيها ، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 و110 جنيهات.



