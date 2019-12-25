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برلمان

مشروع قانون بالبرلمان لإنشاء غرف لشركات الطيران

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:26 م
طائرة
طائرة
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معتز الخصوصى
تقدم النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بمشروع قانون خاص بإنشاء غرف لشركات الطيران ومقدمي الخدمات الجوية.

وقال النائب، في بيان له اليوم الأربعاء، أن هناك حاجة ماسة إلى إصدار قانون ينظم غرف شركات الطيران ومقدمي الخدمات الجوية، بحيث تضم كل منها أوجه النشاط الذي يتفق مع طبيعة الغرفة كغرفة شركات، تتولى رعاية مصالح منشآت الطيران التابعة لها وتمثيلها في المحافل المحلية والدولية.

وأوضح إدريس، أن إنشاء غرف لشركات الطيران ستلعب دورًا كبيرًا في برامج الجذب السياحي الدولي بمعدلات أفضل رقمًت وقيمًا، وستساهم في فتح الباب أمام أسواق سياحية جديدة وجنسيات دولية أخرى، تساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة الناتج المحلي من العملة الصعبة.

وأشار إلى أهمية هذا القانون في توفير الرعاية اللازمة لشركات الطيران والتي تتجاوز 50 شركة ومنشأة تعمل في مجال الطيران، وليس لها أي غرف تراعي مصالحها وتقدم يد العون والمساعدة لأجهزة الدولة.

لافتًا إلى أن هذه الشركات توفر آلاف فرص العمل لشباب مصر، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتسعى جاهدةً إلى النهوض بقطاع الطيران في مصر، بما يعود بالنفع على القطاع السياحي والدولة بأسرها.
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