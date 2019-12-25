هل يجوز أن يوقع الموظف لزميله في إجازته ؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الفقة المقارن بجامعة القاهرة، وذلك خلال لقائه ببرنامج السائل والفقيه المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.



ورد السنباطي، قائلًا: إن التشريع الإسلامي فرض على العامل أن يخلص فى عمله لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه"، لافتًا الى أنه إذا نصت اللائحة لقانون العمل على أن العامل لابد ان يلتزم بعدد ايام معينة فى الأسبوع فلا يجوز للعامل أن يخالف الأمر العام، ولا يجوز للمدير أن يعطي العمال أو من يعملون لديه أوقاتًا يتغيبون فيها غير إجازتهم فهو يكون أثمًا عن هذا العمل.



وأشار إلى أن من يوقع لزملائه فى العمل لأنهم متغيبون فهذا لن يكون من شهادة الزور وإنما من يفعل ذلك يكون أثمًا ومحاسبًا عليه، مُشيرًا الى أنه ينبغي على العامل أن يعطى حقه فى الأيام التى ذهب فيها للعمل ولا يحسب له الأيام التى لم يذهب فيها للعمل ووقع له أحد زملائه فهذا يكون ماله حرام.



حكم تقاضي العامل أجرا كاملا رغم حصوله على إجازة مرضي

حكم أخذ العامل لأجر كامل بالرغم من أخذه إجازة مرضية لمدة أسبوعين ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له عبر صفحة دار الإفتاء المصرية.



وأوضح عاشور،أنه إذا كانت اللوائح والتعليمات تسمح بالحصول على إجازة مرضية نتيجة الإصابة بالمرض فالحصول على أجر حلال في هذه الحالة ولا حرج فى ذلك.



حكم أخذ الأجرة على عمل لم يؤده الشخص

وقال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للفرد المتعافي الحصول على أجر أو راتب شهري على عمل لم يقم به الفرد.



وأضاف الورداني، في رده على سؤال "ما حكم أخذ أجر عن عمل لم أقم به؟ أن الأجرة تكون في مقابل العمل، وفي هذا الأمر يتم الرجوع كذلك إلى نظام العمل داخل الدولة فإذا لم يسمح بذلك فهو مال حرام وباطل، وإذا كانت هناك ما يسمح به بأى مسوغ فهنا يكون لا حرج فيه بناء على قوانين الدولة.



وأشار إلى أن الإسلام يحث على العمل وأخذ الأجرة في مقابل هذا العمل من أجل تعمير وبناء هذا الكون.