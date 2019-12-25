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محافظات

محافظ الإسكندرية يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد.. صور

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:52 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، التهئنة لطائفة اللاتين الكاثوليك، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة، وذلك بدير سانت كاترين، بحضور الأب لويس لبيب راعي الكاتدرائية.

وأكد الشريف على أن روح الاستقرار والمحبة والاحترام تعم مصر، رغم تنوعنا واختلاف دياناتنا ولغاتنا، متمنيا ان نستقبل عاما جديدا مليئا بالسلام والتقدم، وتظل مصر رمزًا للمحبة والسماحة ونسيجًا ويدا واحدة، وتظل دائما في ازدهار واستقرار لذا يجب أن نصلي وندعو الله أن يحفظ بلادنا، متمنيا للأخوة اللاتين الكاثوليك كل الخير والرخاء فى العام الجديد.

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ورحب رئيس الدير بالحضور متمنيا عيد سعيد للجميع، مشيرا إلى أن الكنيسة تم بناؤها في عهد محمد على باشا عام ١٨٥٠ م لخدمة أصحاب الطوائف الأجنبية و منذ ذلك الحين وهم يعيشون في مصر بمحبة و إخوة، كما وجه الشكر لجميع القيادات على اهتمامهم ببناء الإنسان فجميعنا إخوة في الإنسانية .

جاء ذلك بحضور قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وأحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.
محافظ الإسكندرية يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد.. صور
محافظ الإسكندرية يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد.. صور
محافظ الإسكندرية يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد.. صور
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