تموين سوهاج يضبط 44 قضية بينها 10 أطنان زيت طعام مجهول المصدر

تمكنت حملة أمنية بسوهاج قادها العميد محمد نصحى، رئيس مباحث التموين، من ضبط ٤٤ قضية من بينها ضبط ١٠ اطنان زيت طعام مجهول المصدر، وبدون فواتير.
تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بتنفيذ حملة تموين لتحقيق أقصي رقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل، أسفرت جهود الحملة عن ضبط 44 قضية تموينية من بينها ضبط "كيرلس ن و ش" 28 سنة مسئول مخزن زيت طعام، ويقيم دائرة قسم أول المنيا، لحيازته وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر بدون فواتيرن وتم ضبط " 10" طن زيت طعام.
وتم ضبط " 8 " قضايا أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 7 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 5 " قضايا عدم حمل شهادة صحيه و" 4" قضايا عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش و" 9 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و" 5" قضايا عدم الإحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و" 5 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين والمضبوطات، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بتنفيذ حملة تموين لتحقيق أقصي رقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل، أسفرت جهود الحملة عن ضبط 44 قضية تموينية من بينها ضبط "كيرلس ن و ش" 28 سنة مسئول مخزن زيت طعام، ويقيم دائرة قسم أول المنيا، لحيازته وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر بدون فواتيرن وتم ضبط " 10" طن زيت طعام.
وتم ضبط " 8 " قضايا أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 7 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 5 " قضايا عدم حمل شهادة صحيه و" 4" قضايا عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش و" 9 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و" 5" قضايا عدم الإحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و" 5 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين والمضبوطات، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.