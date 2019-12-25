تموين سوهاج يضبط 44 قضية بينها 10 أطنان زيت طعام مجهول المصدر

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وتم ضبط " 8 " قضايا أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 7 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 5 " قضايا عدم حمل شهادة صحيه و" 4" قضايا عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش و" 9 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و" 5" قضايا عدم الإحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و" 5 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين والمضبوطات، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.