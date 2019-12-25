خبير اقتصادي: إقامة المشروعات الإنتاجية يساهم في تراجع أسعار السلع

قال الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن إقامة المشروعات الإنتاجية تهدف بالأساس إلى إحداث توازن بين العرض والطلب بمعنى أن تكون السلع والمنتجات فى السوق المصرى أكثر من الطلب عليها وتكون متوفرة.



وأَضاف مصطفى أبو زيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن توفير السلع يؤدي إلى انخفاض الأسعار على المدى الطويل وتثبيت الأسعار على المدى القصير، لافتا إلى أن ذلك يساهم في السيطرة والتحكم في أسعار السلع والمنتجات، وبهذا يكون المواطن المصري المستفيد الأول من تلك المشروعات الإنتاجية.



وأشار إلى أن الأسواق خلال الفترة القليلة الماضية شهدت انخفاض في أسعار اللحوم وبعض الخضروات والفاكهة الذي جاء انعكاس واضح على تلك المجهودات التي تقوم بها الدولة.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المشروعات القومية الكبرى الخاصة بالإنتاج الحيواني، يتم تنفيذها بغرض عمل توازن بين العرض والطلب لضبط الأسعار، لافتًا إلى أن أسعار المنتجات الحيوانية والألبان استقرت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة بسبب زيادة المنتجات المعروضة.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في فعاليات افتتاح مجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل بالفيوم، إنه حاليًا يتم إنشاء مصنعين لمنتجات الألبان بطاقة 240 ألف طن سنويًا، مصنع منهم ينتج الألبان والجبن الأبيض واللبن المعبأ، والمصنع الآخر فى برج العرب سيكون لإنتاج الجبن الجاف ونصف الجاف.