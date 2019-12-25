AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

خبير اقتصادي: إقامة المشروعات الإنتاجية يساهم في تراجع أسعار السلع

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:44 م
مصطفى أبو زيد
مصطفى أبو زيد
Advertisements
آية الجارحي
قال الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن إقامة المشروعات الإنتاجية تهدف بالأساس إلى إحداث توازن بين العرض والطلب بمعنى أن تكون السلع والمنتجات فى السوق المصرى أكثر من الطلب عليها وتكون متوفرة.

وأَضاف مصطفى أبو زيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن توفير السلع يؤدي إلى انخفاض الأسعار على المدى الطويل وتثبيت الأسعار على المدى القصير، لافتا إلى أن ذلك يساهم في السيطرة والتحكم في أسعار السلع والمنتجات، وبهذا يكون المواطن المصري المستفيد الأول من تلك المشروعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن الأسواق خلال الفترة القليلة الماضية شهدت انخفاض في أسعار اللحوم وبعض الخضروات والفاكهة الذي جاء انعكاس واضح على تلك المجهودات التي تقوم بها الدولة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المشروعات القومية الكبرى الخاصة بالإنتاج الحيواني، يتم تنفيذها بغرض عمل توازن بين العرض والطلب لضبط الأسعار، لافتًا إلى أن أسعار المنتجات الحيوانية والألبان استقرت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة بسبب زيادة المنتجات المعروضة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في فعاليات افتتاح مجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل بالفيوم، إنه حاليًا يتم إنشاء مصنعين لمنتجات الألبان بطاقة 240 ألف طن سنويًا، مصنع منهم ينتج الألبان والجبن الأبيض واللبن المعبأ، والمصنع الآخر فى برج العرب سيكون لإنتاج الجبن الجاف ونصف الجاف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزراعيين تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السلع بالأسواق

توقعات بارتفاع الأسعار .. الفلاحين تحذر من الزيادة بسبب عوامل طارئة.. الزراعيين تنفى.. وتوقعات باستمرارها خلال فصل الشتاء

التموين: انخفاض حقيقي في أسعار السلع الغذائية ..فيديو

انخفاض أسعار الكهرباء والغاز والبنزين إلى 10 % فى هذا الموعد

مفاجأة برلمانية حول موعد انخفاض أسعار السيارات والسلع

تحركات برلمانية بشأن خطة الحكومة لضبط الأسعار.. نواب: وجود وفرة في المعروض وزيادته عن الطلب ضرورة لانخفاضها.. ومطالب بتوقيع ضريبة القيمة المضافة علي التجار لهذا السبب

ترشيحاتنا

مرتضى منصور مطلوب على جوجل بسبب السحر الأسود | فيديو

بشرى للأهلاوية | مدافع الفريق جاهز لمواجهة بلاتنيوم بأبطال أفريقيا

لحظة اختطاف طفل في مول تجاري بعد انشغال جدته عنه.. شاهد ما حدث

أشعر بالحزن.. نجم الزمالك يضع الحلول النهائية لإنهاء أزمة القلعة البيضاء

يبطل السجود .. الإفتاء تحذر من أمر يقع فيه بعض المصلين .. فيديو

الرئيس السيسي للمحافظين: انتبهوا للناس اللي إ حنا مسؤولين عنهم ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | مراهقة تفقد 63 كيلو جراما من وزنها في عام.. وهذا هو السر

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار.. صور

رغم الطقس السيئ.. ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة تحمل 1028 سائحا أجنبيا.. صور