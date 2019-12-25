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بث مباشر | مراسم تشييع جثمان رئيس الأركان الجزائرى الراحل أحمد قايد صالح

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:16 م
مراسم جنازة الراحل
مراسم جنازة الراحل احمد قايد صالح
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ريهام فيكتور
حرصت فضائية "صدى البلد " أن تنقل لكم بثًا مباشرًا عن مراسم تشييع جثمان رئيس الأركان الجزائرى الراحل أحمد قايد صالح نقلًا عن فضائية " اكسترا نيوز".

ولد الفريق أحمد قايد صالح في 13 يناير 1940 بولاية باتنة. التحق وهو شاب بالحركة الوطنية، في سن السابعة عشر من عمره، يوم أول أغسطس 1957 بالكفاح، حيث تدرج سلم القيادة ليعين قائد كتيبة على التوالي بالفيالق 21 و 29 و 39 لجيش التحرير الوطني. غداة الاستقلال و بعد إجراء دورة تكوينية بالجزائر، لمدة سنتين (02) والاتحاد السوفييتي سابقا، لمدة سنتين (02 كذلك من 1969 إلى 1971، حيث تحصل على شهادة خصوصا بأكاديمية فيستريل. كما شارك سنة 1968 في الحملة العسكرية بالشرق.

وتمت ترقيته إلى رتبة لواء بتاريخ 05 جويلية 1993، وبتاريخ 1994 تم تعيين اللواء أحمد قايد صالح قائدا للقوات البرية. بتاريخ 03 أغسطس 2004، تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي، و من ثم تقلد رتبة فريق بتاريخ 05 يوليو 2006، منذ 11 سبتمبر 2013 تم تعيينه نائبا لوزير الدفاع الوطني، رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري.
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