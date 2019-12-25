شاهد | مراهقة تفقد 63 كيلو جراما من وزنها في عام.. وهذا هو السر

استطاعت مراهقة أسترالية في التاسعة عشرة من عمرها أن تفقد 63 كيلو جرامًا من وزنها في غضون عام واحد، وذلك بفضل اتباعها عادات غذائية صحية في حياتها اليومية، بالطبع إلى جانب ممارسة الرياضة بانتظام.



ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن وزن المراهقة "جوزي ديسجراند"، وهي من ولاية "كوينزلاند" الأسترالية، وصل إلى 127 كيلو جرامًا عندما كانت في السادسة عشر من عمرها، وهو ما أدى إلى تعرضها للتنمر من قبل زملائها؛ ولم يكن أي من المحيطين بها يعتقد أنه في إمكانها التخلص من الوزن الزائد، إلا أنها تمكنت من أن تثبت للجميع أنهم كانوا على خطأ، وفقدت 63 كيلو جرامًا من وزنها في 12 شهرًا.



وأشارت الصحيفة إلى أن "جوزي" أصبحت حريصة على اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم على مدار الثلاث سنوات الماضية، إلا أن إدمانها للسكر جعل من الصعب بالنسبة إليها في البداية التخلص من الوزن الزائد.



ونقلت "ديلي ميل" عن الفتاة قولها إن مشكلتها تتمثل في أنها كانت تقبل على تناول أطعمة غنية بالسكريات مثل الكعك والشيكولاتة والآيس كريم بين الوجبات الأساسية، وكان من الصعب التخلص من هذه العادة.



لكنها تمكنت من إيجاد حل للمشكلة بفضل حصولها على نصائح من آخرين تمكنوا من التخلص من وزنهم الزائد، وكان من بين الأمور التي ساعدتها هو أنها تعلمت ضرورة تناول وجبات صحية كلما شعرت بأنها في حاجة لتناول الطعام؛ ومن بين الأطعمة التي أصبحت تفضل تناولها بين الوجبات الأساسية في الوقت الحالي الجزر مع الحمص أو كمية صغيرة من الفواكه والمكسرات.



وأوضحت الفتاة أنها توقفت عن تناول السكر والأطعمة المصنعة مع تناول كميات أقل من الكربوهيدرات، مشيرة إلى أنها كانت حريصة على توثيق رحلتها للتخلص من الوزن الزائد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث شاركت التحديات التي واجهتها وكيفية تمكنها من التغلب عليها خطوة بخطوة، وقد ساعدها ذلك على تحقيق هدفها.