السيسي عن نص حماية الجيش لمدنية الدولة: أسجل تقديري لرئيس البرلمان.. فيديو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يتوجه بالشكر لرئيس البرلمان المصري الدكتور على عبدالعال للعمل على نص المادة الدستورية الذي كلف القوات المسلحة بالحفاظ على مسار الدولة ودستورها، وبقاء مدنيتها وديمقراطيتها، والتصدي لأي من الذين يريدون سقوط تلك الدولة، لأننا لن نسمح بسقوطها مرة أخرى.



وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، أن الهدف من كل ما تقوم به الدولة وكيانها وهيئة القوات المسلحة هو الحفاظ على الدولة المصرية من السقوط، وهيئة القوات المسلحة يقع على عاتقها الجزء الأكبر من تحقيق هذا الاستقرار باعتبارها مهمة أمن قومي.



وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القوات المسلحة هيئة منضبطة الأداء ولا تعمل الا وفقًا للخطط الموضوعة بالأرقام والتواريخ المحددة، ولكن بالرغم من ذلك تقع مسئولية تنفيذ تلك المشروعات على عاتق الدولة كلها.



وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن الجيش المصري أصبح له مهمة أخرى مسندة إليه وهي الحفاظ على المسار الدستوري والحفاظ على مدنية الدولة وديمقراطيتها، وعدم إتاحة الفرصة لسقوطها في أيادي المخربين.



ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بيوسف الصديق في محافظة الفيوم.



ويعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة، وتهتم الدولة بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، كما تستهدف بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وتدعيم الحملات القومية تحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات مع إعادة إحياء مشروع البتلو وفتح آفاق تصديرية جديدة.

