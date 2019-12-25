وثيقة عسكرية تركية تكشف تعاون أنقرة والدوحة في مجال الحرب الإلكترونية

حصل موقع "نورديك مونيتور" السويدي على وثيقة عسكرية تركية تكشف اتفاق تركيا وقطر على التعاون في مجال الحرب الإلكترونية.





وأوضح الموقع أن الوثيقة المذكورة هي مذكرة داخلية صادرة عن رئاسة أركان الجيش التركي بتاريخ 28 يونيو 2016، تكشف أن قطر أرسلت إلى تركيا مسودة بروتوكول للتدريب والتعاون في مجال الحرب الإلكترونية.





وأدخل الجانب التركي تعديلات على شروط الاتفاق بعد مناقشة داخلية جرت بين الوكالات التركية المختصة، ثم أعيد إرسال مسودة البروتوكول المعدلة إلى قطر.





وأعدت إدارة منظومة الاتصالات والإلكترونيات والمعلومات التابعة لرئاسة الأركان التركية الصياغة النهائية للبروتوكول وفق تعديلات أدخلها جهاز المخابرات التركية، وهيئة العمليات التابعة لرئاسة الأركان التركية، ووزارة الخارجية التركية، وعدد من القادة العسكريين الأتراك.



