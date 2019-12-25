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أخبار البلد

"2 كفاية" يشارك في مؤتمر القضية السكانية بين الواقع والمأمول

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:34 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
شارك مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل "2 كفاية" صباح اليوم الأربعاء بمؤتمر "القضية السكانية بين الواقع والمأمول" والذي نظمه الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت رعاية فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

و تم استعراض أهم أنشطة المشروع خلال عام 2019 والتي نتج عنها تنفيذ 2,413,390 زيارة طرق أبواب وتحويل ما يقرب من 370,000 سيدة مستهدفة بالمشروع للوحدات الصحية وعيادات تنظيم الأسرة لتلقي الخدمة بالمجان، بالإضافة إلى تنفيذ 3,640 ندوة استفاد منها 345,225 رجل وسيدة من الأسر المستهدفة.

كما تم استعراض أهم الأنشطة الإعلامية التي نفذها المشروع وهي إطلاق ثلاث حملات إعلامية قومية، وإنتاج 100 حلقة من برنامج "دقيقة أسرية" وبثها على إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، وتنفيذ عروض مسرح شارع داخل القرى والنجوع المستهدفة.


وقال الأستاذ عمرو عثمان، المشرف العام على المشروع أنه قد تم افتتاح 33 عيادة تنظيم أسرة تابعين للجمعيات الأهلية على مستوى العشر محافظات المستهدفة بالمرحلة الأولى من المشروع وهم الأكثر فقرا والأعلى كثافة والتي قدمت خدماتها المجانية خلال المرحلة الاولى من عملها لأكثر من 35 ألف سيدة.


وأكّد عثمان على أن شراكة المشروع مع 108 جمعية أهلية تُعد نموذجًا للتعاون المثمر بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، والتي يجب أن يتم البناء عليها، وتأتي هذه الشراكة من واقع دور وزارة التضامن الاجتماعي بالاستراتيجية القومية للسكان والتي أعلنها مجلس الوزراء عام 2015 حيث نصّت على دعم وتمكين مؤسسات المجتمع المدني وإشراكها في البرنامج السكاني بمصر، وإذكاء الجهود التطوعية، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة للأسر الأكثر فقرًا.

وشارك أيضًا بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر؛ الأستاذ خلف الزناتي – نقيب المعلمين، والدكتور حسن راتب – رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية، والدكتور عمرو الورداني – أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، واللواء الدكتور راضي عبد المعطي – رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، والدكتور طلعت عبد القوي – رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي قام بتسليم درع التكريم لوزارة التضامن الاجتماعي تقديرًا لجهودها بالبرنامج السكاني في مصر.
"2 كفاية" يشارك في مؤتمر القضية السكانية بين الواقع والمأمول
"2 كفاية" يشارك في مؤتمر القضية السكانية بين الواقع والمأمول
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