لوفتهانزا تحتفل مع المسافرين في مطار القاهرة بأعياد الكريسماس



احتفلت مجموعة طيران لوفتهانزا، مع المسافرين وطاقم طائرتها في مطار القاهرة الدولي بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.



ونظمت لوفتهانزا، احتفالا غير تقليدي هذا العام من خلال ظهور بابا نويل بين الركاب وقدم لهم هدايا رأس السنة وحلوى اعياد الميلاد مما أدخل الفرحة والبهجة على المسافرين أثناء تواجدهم في مطار القاهرة لإنهاء إجراءات سفرهم.



تجدر الإشارة أن رحلات مجموعة لوفتهانزا، للقاهرة ومرسي علم والغردقة شهدت تزايد مستمر خلال هذه الفترة.



ويشهد مطار القاهرة الدولي، والمطارات المصرية احتفالات داخل صالات السفر والوصول والاستراحات الخاصة بالركاب، حيث تم تزيين الصالات بأشجار الكريسماس وتم الدفع بأعداد إضافية من العلاقات العامة لمساعدة الركاب، وتوفير عزف بيانو داخل الصالات.