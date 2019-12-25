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أخبار البلد

بـ مطار القاهرة | مصر للطيران تجري تجربة طوارئ غدا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:32 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
تجري شركة مصر للطيران للشحن الجوي، غدا الخميس، تجربة طوارئ موسعة للتدريب على إخلاء مبنى البضائع، للوقوف على الاستعداد لمواجهة الأزمات الطارئة، وذلك تنفيذا لتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" التي تجرى كل عامين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إنه سيتم إجراء تجربة طوارئ تدريبية على خطة الطوارئ وإدارة الأزمات والمعتمدة لشركة مصر للطيران للشحن الجوي، وستكون تجربة إخلاء شاملة لمجمع البضائع متضمنا المبنى المطور، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وأوضحت المصادر، أن هذه التجربة تهدف لتدريب العاملين على طرق التصرف المثلى حال حدوث طارئ، وكيفية إدارة الأزمة ومواجهة الحالات والأحداث الطارئة بكفاءة، وقياس مدى قدرة الأفراد على التعامل وتوفير وسائل الوقاية لهم للمحافظة على الأرواح والممتلكات حالة وقوع حادث فعلى.

وتابعت المصادر، أن التدريب يهدف أيضا إلى التنسيق بين الجهات المختلفة، من خلال تحديد أدوار كل جهة، والاتفاق عليها، وتدريب العاملين على الخروج بطريقة منظمة، من خلال تدريب فرق منظمة للسيطرة على الأوضاع الطارئة، وتأمين العاملين، وتحديد مسبق لنقاط التجمع.
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