بشرى سارة من الرئيس السيسي للشباب.. فيديو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن من الضروري وضوح الصورة الكاملة لدى الناس لمحاولات الدولة لإيجاد فرص حقيقية للشباب والاستثمار، وان مشروعات الصوب الزراعية الذي يبلغ عددها حوالى 3 آلاف صوبة يوفر الآن أكثر من 50 ألف فرصة عمل بالإضافة للمساهمة القوية في الإنتاج الحيواني.



وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، اليوم الأربعاء، أن المشروعات المقامة في الفيوم، تهدف لإتاحة فرص عمل للقاطنين بها، وعلى بعد 40 كيلو منها يوجد مشروعات الصوب الزراعية، التي تبلغ مساحتها ما يقرب من 15 ألف فدان وعددها حوالي 3 آلاف صوبة.



وذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تلك الصوب تتيح فرص عمل لأكثر من 20 إلى 30 فردًا في كل صوبة، وأن عند تحقيق التكافل والكرامة لسكان الصعيد الأكثر احتياجًا لم يتم العمل على برامج فقط مع وقف التنفيذ وإنما عمل مشروعات قومية تتيح فرص عمل.



وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بيوسف الصديق في محافظة الفيوم.



ويعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة، وتهتم الدولة بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، كما تستهدف بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وتدعيم الحملات القومية تحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات مع إعادة إحياء مشروع البتلو وفتح آفاق تصديرية جديدة.



