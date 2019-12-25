الخطط الاستثمارية بالمحافظات في 2019.. صرف 19 مليار جنيه لتنفيذ أنشطة تنموية.. 7 مليارات جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بأطوال 2300 كيلو متر.. وتنفيذ 25 كوبري للسيارات والمشاة

التنمية المحلية:

توفير اعتمادات مالية قدرها 110 مليارات جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لــ 32 جهة

إدخال الأتوبيس الكهربائي للخدمة

تحويل أتوبيسات النقل العام لتعمل بالغاز الطبيعي مرحليًا

2 مليار جنيه بهدف تحسين خدمات الكهرباء والإنارة

5 مليارات جنيه دعم منظومة الأمن والإطفاء والمرور

مستهدف من 1 / 7/ 2018 حتى 30 / 6/ 2024

ما تم إنجازه خلال الفترة من 1 / 7 / 2018 حتى 31 / 10 /2019

تسهيل حركة الانتقال للمواطنين من خلال رفع كفاءة الطرق المحلية





مستهدف من 1 / 7/ 2018 حتى 30 / 6/ 2024

ما تم إنجازه خلال الفترة من يوليو 2018 حتى أكتوبر 2019

قطاع النقل

المستهدف

تطوير ورفع كفاءة منظومة النقل العام (الهيئة العامة لنقل الركاب بالقاهرة – الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية) بطريقة اقتصادية مناسبة تحقق التوازن الاقتصادي بين تكاليف التشغيل ورضا المواطن.





الإنجازات

زيادة الإيرادات من مشروع النقل الجماعى. تركيب أجهزة GPS على سيارات النقل الجماعي. استغلال بعض الجراجات لعمل محلات تجارية بنظام BOT. تدعيم أسطول النقل الحالي وتدعيم ورش الصيانة.إدخال الأتوبيس الكهربائي للخدمة. تحويل أتوبيسات النقل العام لتعمل بالغاز الطبيعي مرحليًا. تحديد تعريفة الركوب وفقا للكيلومترات المقطوعة. دراسة الاستفادة القصوى من ممتلكات الهيئتين.

تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية

المستهدف

تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة 147 مجزرا حكوميا وإنشاء 5 مجازر نصف آلية، و5 مجازر آلية ملحقة بالمحاجر الحدودية باستثمارات قدرها 3 مليارات جنيه للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والاستفادة من المخلفات الحيوانية. تم صرف مبلغ 125 مليون جنيه للبدء فى تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من المجازر الحكومية بالمحافظات. تم نهو مستندات الطرح للاسبقية الأولى و45 مجزرا بتكلفة 545 مليون جنيه وجار الإسناد.

تحسين خدمات الكهرباء

المستهدف

إتاحة مبلغ وقدره 7 مليارات جنيه بهدف تحسين خدمات الكهرباء والإنارة لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة، وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية من خلال "مد كابلات كهرباء ـ توريد وتركيب أعمدة إنارة بالمشتملات – توريد وتركيب محولات ومولدات – معدات كهرباء... إلخ".





ما تم إنجازه

الكشافات الموفرة للطاقة

المستهدف

تركيب 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة بمشتملاتها بالشوارع العامة والطرق لتحقيق وفر قدره 1.5 مليار جنيه فى فاتورة الاستهلاك الخاصة بإنارة الشوارع.





ما تم إنجازه خلال الفترة من يوليو 2018 حتى أكتوبر 2019

تحسين خدمات الأمن والإطفاء والمرور

المستهدف

صرف مبلغ 5 مليارات جنيه دعم منظومة الأمن والإطفاء والمرور بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية.





ما تم إنجازه

تدعيم احتياجات الوحدات المحلية

المستهدف

إتاحة مبلغ 5 مليارات جنيه لتطوير ورفع كفاءة مقرات المبانى الإدارية والمراكز التكنولوجية وتأثيثها لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين، وتنفيذ العمرات الجسيمة لمعدات النظافة والإنقاذ.





ما تم إنجازه

كشفت وزارة التنمية المحلية عما تم إنجازه من الخطة الاستثمارية ومشروعات البنية الأساسية بالمحافظات خلال عام 2019، ونسرده في السطور التالية:توفير اعتمادات مالية قدرها 110 مليارات جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لـ(32) جهة موازنية التابعة للتنمية المحلية، وهي ديوان عام وزارة التنمية المحلية و27 محافظة وهيئتي النظافة والتجميل للقاهرة والجيزة وهيئتي النقل العام للقاهرة والإسكندرية، وذلك لتنفيذ المشروعات التنموية المطلوبة والخدمات العامة لتلبية احتياجات المواطنين وتشمل تطوير وتنمية القرى المصرية ورفع كفاءة الطرق المحلية والنظافة وتحسين البيئة وتحسين خدمات الكهرباء والطاقة، والأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وتطوير ورفع كفاءة منظومة النقل بالمحافظات.تم صرف مبلغ 19 مليار جنيه لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات، والتي شملت رصف طرق محلية ونظافة وتحسين بيئة وكهرباء وإنارة وأمن وإطفاء ومرور وتطوير قرى وتحسين الخدمات العامة وخلافه.رفع كفاءة طرق محلية بطول حوالى 15 ألف كيلو متر وتنفيذ 120 كوبرى للسيارات والمشاة بتكلفة تقديرية قدرها 36 مليار جنيه لتسهيل حركة انتقال المواطنين بين القرى والمدن ونقل السلع والبضائع.تم صرف مبلغ 7 مليارات جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بأطوال 2300 كيلو متر وتنفيذ 25 كوبرى للسيارات والمشاة لتسهيل حركة انتقال المواطنين.من خلال الاجتماعات التي تم عقدها مع هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل وصيانة منظومة النقل العام تم:زيادة عائد الإعلانات (على الأتوبيسات والأماكن الثابتة).تم صرف مبلغ وقدره 2 مليار جنيه بهدف تحسين خدمات الكهرباء والإنارة من خلال "مد كابلات كهرباء ـ توريد وتركيب أعمدة إنارة بالمشتملات – توريد وتركيب محولات ومولدات – معدات كهرباء.. إلخ" لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية.تم تركيب 706 آلاف كشاف موفر للطاقة بمشتملاتها بالشوارع العامة والطرق، بتكلفة قدرها 750 مليون جنيه، حققت وفرا فى الطاقة قدره 500 مليون جنيه فى فاتورة الاستهلاك الخاصة بالإنارة العامة للشوارع، ووفرا فى كمية الطاقة المستهلكة فى الإنارة.تمت إتاحة مبلغ 1.25 مليار جنيه لدعم منظومة الأمن والإطفاء والمرور "شراء سيارات إطفاء وإنقاذ – سيارات مرور – نقاط إطفاء ومرور... إلخ" بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية.تم صرف مبلغ 2.75 مليار جنيه بهدف تقديم الخدمات العامة بصورة مناسبة للمواطنين من خلال تطوير مقرات المبانى الإدارية والمراكز التكنولوجية وتأثيثها، بالإضافة إلى العمرات الجسيمة للمعدات والسيارات بحملات الأحياء والمدن والقرى.