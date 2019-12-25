نواب البرلمان يشيدون بافتتاح الرئيس السيسي لأكبر مجزر للثروة الحيوانية بالفيوم

أشاد نواب البرلمان بمحافظة الفيوم، بالزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحافظة الفيوم اليوم، لافتتاح أكبر مجزر للثروة الحيوانية على مستوى محافظات مصر.
يقول المهندس عماد سعد حمودة عضو مجلس النواب بدائرة بندر الفيوم : إن الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم لمحافظة الفيوم سيسجلها التاريخ بأحرف من نور ، لافتتاح اكبر مشروع قومى للثروة الحيوانية بمحافظات مصر.
وأضاف يوسف الشاذلى عضو مجلس النواب بدائرة مركز أبشواى بالفيوم: الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يشعر بالمواطن البسيط وافنتتاحه لهذا المشروع القومى العملاق لأكبر مجزر آلي فى الشرق الاوسط الذى يوجد به 2 خط ذبيح بإجمالى طاقة 320 يوما.
كما يوجد بالمجزر مصنع تجهيز اللحوم بطاقة يومية 2 طن بيف برجر و1 طن لانشون و2 سوسيس و5 أطنان لحوم شرائح و5 أطنان لحوم قطع و5 أطنان لحوم مفروم و1 طن لحوم مدخنة.
ويقول المهندس هشام والى عضو مجلس النواب عن دائرة بندر الفيوم إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للفيوم أثلجت صدورنا جميعا، والرئيس يسعى دائما الى التنمية الشاملة ومراعاة أبناء مصر ، خاصة محدودى الدخل وتوفير كافة السلع للمواطنين بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة، حيث ساهمت هذه المجازر فى تخفيض أسعار اللحوم التى انخفضت الى 70 جنيها للكيلو.
ويضيف كمال أبو جليل عضو مجلس النواب عن دائرة مركز اطسا بالفيوم أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحافظة الفيوم، إن دلت فإنما تدل على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يشعر بمطالب شعبه، خاصة محدودى الدخل ، والمشروع القومى للمجزر الآلى الذى افتتحه الرئيس اليوم يعتبر من المشروعات القومية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يرافقه رئيس الوزراء وعدد من الوزراء قام صباح اليوم بافتتاح أكبر مجزر آلى للثروة الحيوانية بمحافظة الفيوم ويقع المجزر الآلى للحيوانات ضمن مجمع يوسف الصديق لانتاج الحيوانات ويعد اول مجزر متكامل للحيوانات الكبيرة بمحافظة الفيوم ويتبع الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى احدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ، ويقع المجزر الآلى للثروة الحيوانية على مساحة 15200 متر مربع ويوجد بالمجزر 2 خط ذبيح بإجمالى طاقة 320 يوما، كما يوجد بالمجزر مصنع تجهيز اللحوم بطاقة يومية 2 طن بيف برجر و1 طن لانشون و2سوسيس و5 أطنان لحوم شرائح و5 أطنان لحوم قطع و5 أطنان لحوم مفروم و1 طن لحوم مدخنة.
كما يوجد بالمجزر معمل لفحص اللحوم للتأكد من صلاحيتها ويوجد ثلاجات حفظ وتبريد وتجميد بالعدد الكافى لطاقة التشغيل بالنسبة للمجزر ومصنع تجهيز اللحوم.
ويوجد بالمجزر مصدر أساسى للكهرباء والطاقة ومصدر آخر احتياطى بصورة تبادلية وكذلك خزانات رئيسية للمياه ووحدات معالجة وتخلص من المخلفات ومحطة معالجة ثلاثية للمياه وكذلك محطة معالجة للدهون والعظام كما يضم المصنع 3 مزارع لتسمين العجول بطاقة للمزرعة الواحدة 6 آلاف رأس.
يقول المهندس عماد سعد حمودة عضو مجلس النواب بدائرة بندر الفيوم : إن الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم لمحافظة الفيوم سيسجلها التاريخ بأحرف من نور ، لافتتاح اكبر مشروع قومى للثروة الحيوانية بمحافظات مصر.
وأضاف يوسف الشاذلى عضو مجلس النواب بدائرة مركز أبشواى بالفيوم: الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يشعر بالمواطن البسيط وافنتتاحه لهذا المشروع القومى العملاق لأكبر مجزر آلي فى الشرق الاوسط الذى يوجد به 2 خط ذبيح بإجمالى طاقة 320 يوما.
كما يوجد بالمجزر مصنع تجهيز اللحوم بطاقة يومية 2 طن بيف برجر و1 طن لانشون و2 سوسيس و5 أطنان لحوم شرائح و5 أطنان لحوم قطع و5 أطنان لحوم مفروم و1 طن لحوم مدخنة.
ويقول المهندس هشام والى عضو مجلس النواب عن دائرة بندر الفيوم إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للفيوم أثلجت صدورنا جميعا، والرئيس يسعى دائما الى التنمية الشاملة ومراعاة أبناء مصر ، خاصة محدودى الدخل وتوفير كافة السلع للمواطنين بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة، حيث ساهمت هذه المجازر فى تخفيض أسعار اللحوم التى انخفضت الى 70 جنيها للكيلو.
ويضيف كمال أبو جليل عضو مجلس النواب عن دائرة مركز اطسا بالفيوم أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحافظة الفيوم، إن دلت فإنما تدل على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يشعر بمطالب شعبه، خاصة محدودى الدخل ، والمشروع القومى للمجزر الآلى الذى افتتحه الرئيس اليوم يعتبر من المشروعات القومية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يرافقه رئيس الوزراء وعدد من الوزراء قام صباح اليوم بافتتاح أكبر مجزر آلى للثروة الحيوانية بمحافظة الفيوم ويقع المجزر الآلى للحيوانات ضمن مجمع يوسف الصديق لانتاج الحيوانات ويعد اول مجزر متكامل للحيوانات الكبيرة بمحافظة الفيوم ويتبع الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى احدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ، ويقع المجزر الآلى للثروة الحيوانية على مساحة 15200 متر مربع ويوجد بالمجزر 2 خط ذبيح بإجمالى طاقة 320 يوما، كما يوجد بالمجزر مصنع تجهيز اللحوم بطاقة يومية 2 طن بيف برجر و1 طن لانشون و2سوسيس و5 أطنان لحوم شرائح و5 أطنان لحوم قطع و5 أطنان لحوم مفروم و1 طن لحوم مدخنة.
كما يوجد بالمجزر معمل لفحص اللحوم للتأكد من صلاحيتها ويوجد ثلاجات حفظ وتبريد وتجميد بالعدد الكافى لطاقة التشغيل بالنسبة للمجزر ومصنع تجهيز اللحوم.
ويوجد بالمجزر مصدر أساسى للكهرباء والطاقة ومصدر آخر احتياطى بصورة تبادلية وكذلك خزانات رئيسية للمياه ووحدات معالجة وتخلص من المخلفات ومحطة معالجة ثلاثية للمياه وكذلك محطة معالجة للدهون والعظام كما يضم المصنع 3 مزارع لتسمين العجول بطاقة للمزرعة الواحدة 6 آلاف رأس.