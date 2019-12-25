ناشئات يد الأهلي 2002 يواجه الزمالك اليوم

يواجه فريق ناشئات يد الأهلي 2002 الزمالك، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس مصر.



وتقام المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة نادي الزمالك، ويسعى الأهلي إلى الفوز، وتقديم أداء قوي في البطولة، والتأهل للأدوار النهائية للبطولة.



ويشارك الأهلي في دور الـ16 بعد إعفائه من المشاركة في دور الـ32 من البطولة.



وكان فريق الناشئات قد فاز في المباراة الماضية على الطيران بنتيجة 27ـ24 ضمن منافسات بطولة الجمهورية.



