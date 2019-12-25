بعد تكريمه من السيسي | شهاب حسين لـ صدى البلد: كنت أحلم بمقابلة الرئيس

للأطباء.. تفاصيل رحلات العمرة المتاحة من النقابة





ونوه شهاب إلى أنه بطل سباحة محلي ودولي، والتحق بنظام الدمج التعليمي، ومر بكل مراحله التعليمية، وحصل على 92% كنسبة نجاح في الثانوية العامة، وهو الآن في الفرقة الثانية بكلية الآداب، قسم التاريخ، في جامعة القاهرة، كما أنه عضو فعال في اتحاد الطلاب بالجامعة.ولبى الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب شهاب بالأمس، ورافقه إلى منصة الاحتفالية ليلقي كلمة على الحضور، وقال شهاب: "بشكر الرئيس السيسى وبحبه جدًا ونفسى أقول الحمد لله.. أنا عن نفسى بحب الدراسة والرياضة جدًا.. وإن شاء الله هكمل تعليمى أكثر وأكثر، بحبك يا سيادة الريس عشان انت طيب".