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أخبار البلد

بعد تكريمه من السيسي | شهاب حسين لـ صدى البلد: كنت أحلم بمقابلة الرئيس

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:00 م
شهاب الدين حسين مع
شهاب الدين حسين مع الرئيس السيسي
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امانى نوار
أعرب الشاب شهاب الدين حسين عن سعادته بعد تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية "قادرون باختلاف".

وأكد شهاب، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لم يتوقع أن يتم تكريمه، خاصة أنه شارك في هذه الاحتفالية منذ 2014 ولم يتم تكريمه، موضحا أنه كان يحلم بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتحدث معه.

وقال إنه لم يحضر لكلمته في الاحتفالية، ولكنه قدمها بشكل ارتجالي، موضحا أنه طلب من الرئيس أن يتحدث في الاحتفالية لأنه يعتبر نفسه شخصا طبيعيا وليس لديه إعاقة. 

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ونوه شهاب إلى أنه بطل سباحة محلي ودولي، والتحق بنظام الدمج التعليمي، ومر بكل مراحله التعليمية، وحصل على 92% كنسبة نجاح في الثانوية العامة، وهو الآن في الفرقة الثانية بكلية الآداب، قسم التاريخ، في جامعة القاهرة، كما أنه عضو فعال في اتحاد الطلاب بالجامعة.

ولبى الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب شهاب بالأمس، ورافقه إلى منصة الاحتفالية ليلقي كلمة على الحضور، وقال شهاب: "بشكر الرئيس السيسى وبحبه جدًا ونفسى أقول الحمد لله.. أنا عن نفسى بحب الدراسة والرياضة جدًا.. وإن شاء الله هكمل تعليمى أكثر وأكثر، بحبك يا سيادة الريس عشان انت طيب".
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