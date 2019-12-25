لجان مفاجئة | تحاليل مخدرات للعاملين بـ سكك حديد طنطا

أعلنت هيئة السكك الحديدية بوسط الدلتا بمحافظة الغربية اليوم تدشين لجان مفاجئة لإجراء تحاليل المواد المخدرة لكافة العاملين داخل الهيئة والتأكد من السلامة الصحية للمشرفين والنوبتجيات وسير العمل .
وأفادت مصادر مسئولة بهيئة السكك الحديدية بوسط الدلتا أن كافة العاملين فوجئوا بلجنة، أعضاؤها من الطب الشرعي ووزارة الصحة وأطباء من مستشفى السكة الحديد أشرفت على استدعاء العاملين بالإدارات الهندسية حتى موظفي الحضور والانصراف لإجراء تحاليل المخدرات لجميع الرجال.
وتابعت المصادر أنه سيكون هناك عقاب قانوني وإداري رادع لأي عامل يثبت تعاطيه المخدرات من قبل الهيئة، مبينّا أن القيادات بالهيئه تتابع بدقة عمليات تحليل المخدرات لجميع العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة بـ السكك الحديدية، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.
كما أشارت الى أنه سيتم الافادة بتقرير في حال وجود عينات إيجابية سيجرى تحويل صاحبها للتحقيق ووقفه عن العمل وتحويله للنيابة مبينا أنَّ هناك إجراءات رادعة لأي مدمن داخل منظومة السكك الحديدية.
وأفادت مصادر مسئولة بهيئة السكك الحديدية بوسط الدلتا أن كافة العاملين فوجئوا بلجنة، أعضاؤها من الطب الشرعي ووزارة الصحة وأطباء من مستشفى السكة الحديد أشرفت على استدعاء العاملين بالإدارات الهندسية حتى موظفي الحضور والانصراف لإجراء تحاليل المخدرات لجميع الرجال.
وتابعت المصادر أنه سيكون هناك عقاب قانوني وإداري رادع لأي عامل يثبت تعاطيه المخدرات من قبل الهيئة، مبينّا أن القيادات بالهيئه تتابع بدقة عمليات تحليل المخدرات لجميع العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة بـ السكك الحديدية، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.
كما أشارت الى أنه سيتم الافادة بتقرير في حال وجود عينات إيجابية سيجرى تحويل صاحبها للتحقيق ووقفه عن العمل وتحويله للنيابة مبينا أنَّ هناك إجراءات رادعة لأي مدمن داخل منظومة السكك الحديدية.