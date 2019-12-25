AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لجان مفاجئة | تحاليل مخدرات للعاملين بـ سكك حديد طنطا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:52 م
لجان مفاجئة | تحاليل
لجان مفاجئة | تحاليل مخدرات للعاملين بـ سكك حديد طنطا
Advertisements
أحمد على
أعلنت هيئة السكك الحديدية بوسط الدلتا بمحافظة الغربية اليوم تدشين لجان مفاجئة لإجراء تحاليل المواد المخدرة لكافة العاملين داخل الهيئة والتأكد من السلامة الصحية للمشرفين والنوبتجيات وسير العمل .

وأفادت مصادر مسئولة بهيئة السكك الحديدية بوسط الدلتا أن كافة العاملين فوجئوا بلجنة، أعضاؤها من الطب الشرعي ووزارة الصحة وأطباء من مستشفى السكة الحديد أشرفت على استدعاء العاملين بالإدارات الهندسية حتى موظفي الحضور والانصراف لإجراء تحاليل المخدرات لجميع الرجال.

وتابعت المصادر أنه سيكون هناك عقاب قانوني وإداري رادع لأي عامل يثبت تعاطيه المخدرات من قبل الهيئة، مبينّا أن القيادات بالهيئه تتابع بدقة عمليات تحليل المخدرات لجميع العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة بـ السكك الحديدية، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

كما أشارت الى أنه سيتم الافادة بتقرير في حال وجود عينات إيجابية سيجرى تحويل صاحبها للتحقيق ووقفه عن العمل وتحويله للنيابة مبينا أنَّ هناك إجراءات رادعة لأي مدمن داخل منظومة السكك الحديدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صرف مستحقات العاملين بالسكك الحديدية

استقبال أول 10 جرارات أمريكية جديدة بميناء الإسكندرية | شاهد

مصر تستقبل 10 جرارات قطارات من أمريكا من أصل 110.. وزير النقل: وضعها على قضبان السكة الحديد تمهيدا لنقلها إلى ورش الفرز بمحطة مصر لتجهيزها للعمل

وصول 10 جرارات أمريكية للسكة الحديد إلى ميناء الإسكندرية.. فيديو

وكيل نقل البرلمان: الرئيس السيسى صاحب الفضل الأول فى تطوير السكك الحديدية

ترشيحاتنا

بعد اختفائها لأكثر من شهر | خطيبة هيثم أحمد زكي تعود بتعليق مؤثر

من أجل أموال قطر | داعية كويتي يحرف أحاديث الرسول حبا فى تميم

حقيقة نزول الله في الثلث الأخير من الليل | أمين الفتوى يوضح

وزير الرياضة لـ صدى البلد: شرط وحيد لإقامة السوبر بين الأهلى والزمالك في الإمارات

اختل توازنه بسبب الطقس.. مصرع موظف بشبكة كهرباء طوخ سقط من أعلى برج للضغط العالي

الفريق أول صدقي صبحي يصل إلى الجزائر للمشاركة في تشييع جنازة الفريق قايد صالح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية أم لأطفالها بمناسبة الكريسماس تثير الجدل على مواقع التواصل.. تعرف على السبب

أشهرها فستان الجونة.. 5 إطلالات وضعت غادة عادل في ورطة مع جمهورها

الأمطار الغزيرة تغرق شوارع الإسكندرية | صور