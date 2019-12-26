ظهور أول صورة مسربة لـ Samsung Galaxy Fold 2

بالرغم من حالة التكتم الرهيبة التى تشرف عليها سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم، خاصةً مع هاتفها الأيقونى المنتظر وهو Samsung Galaxy Fold 2، إلا أن كل ذلك ذهب مع الريح منذ ساعات قليلة بعد تسريب اول صورة للجهاز وهو يخضع للإختبار.



وبحسب جى إس إم آرينا، سيتم الكشف عن التحفة المنتظرة Samsung Galaxy Fold 2 صاحب التحسينات الأفضل من شقيقه السابق، فى النصف الأول من العام القادم 2020.



كانت قد نشرت شركة سامسونج صورة من أيقونتها المنتظرة Galaxy Fold 2، وهو ثانى هاتف بشاشة قابلة للطى فى تاريخها بعد شقيقه الأكبر Galaxy Fold.



بعدما حدثت سامسونج موقعها الإفريقى وطرحت صور الهاتف وأسفلها موديله SM-F700F، و الغريب أن الهاتف يشبه لدرجة كبيرة Motorola Razr 2019، الذى كشفت عنه موتورولا منذ فترة



ومن المتوقع أن يتم الكشف عن Galaxy Fold 2 بعد طرح Galaxy S11 رسميًا، وذلك فى شهر فبراير القادم فى حدث ضخم ينتظره الملايين من الآن.

