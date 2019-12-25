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فن

شاهد.. أحمد زاهر يهنئ متابعيه بالسنة الجديدة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:17 م
احمد زاهر
احمد زاهر
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مريم عزت
نشر الفنان أحمد زاهر، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " مجموعة من الصور.

وعلق الفنان أحمد زاهر، على الصور قائلا: كل سنة وأنتم طيبين وسنة سعيدة علينا جميعا يارب سنة ٢٠٢٠ تبقى سنة الخير على الكل.

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه وتفاعل مع الصورة الكثير من جمهوره وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

سنة سعيدة عليك

سنة سعيدة ع حضرتك بأذن الله 💚

يعيش النجم أحمد زاهر😍

كل سنه وأنت طيب يا فنان

يذكر أن آخر أعمال أحمد زاهر مسلسل "ولد الغلابة" مع أحمد السقا، محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدى، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، مجدى بدر، وآخرون، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محم مد، للمنتج صادق الصبّاح.


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