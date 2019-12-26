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برلمان

مارجريت عازر: 4 قوانين على أولوية إصدار البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:59 ص
النائبة مارجريت عازر
النائبة مارجريت عازر ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن هناك عددا من القوانين التي يجب أن يقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، نظرا لأنها من القوانين المكملة للدستور.

وأشارت عازر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين هى قانون مجلس الشيوخ وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون الإدارة المحلية ، بالإضافة إلى قانون تقسيم الدوائر.

وكان قد رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء الماضى، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.

وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.

وأرجأ عبد العال، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، لحين حضور وزير الزراعة، وكذلك تأجيل مناقشة قانون منادي السيارات لحين حضور وزير التنمية المحلية.
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