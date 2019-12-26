اليوم المؤتمر السنوي للحركة الوطنية.. ورئيس الحزب يصدر عدة قرارات تنظيمية

يعقد حزب الحركة الوطنية المصرية مؤتمره السنوي برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب اليوم الخميس بقاعة مكتبة مصر الجديدة طريق صلاح سالم الساعة الواحدة بعد الظهر.





وقال خالد العوامي المتحدث الرسمي باسم الحزب وأمين إعلام الجمهورية إن اللواء رؤوف سوف يستعرض خلال كلمته بالمؤتمر تقييمه لأداء الحزب في الشارع السياسي خلال العام الماضي ومن المنتظر أن يُصدر عدد من القرارات التنظيمية بتعيين قيادات جديدة لضخ الدماء ودفع عجلة العمل للأمام.





وأشار العوامي إلى أن الأمين العام ونائب رئيس الحزب الدكتور أحمد الضبع سيلقي التقرير السنوي لحجم أعمال الحزب وأنشطته وكذلك التقرير المالي.





وأضاف متحدث الحركة الوطنية ان برنامج المؤتمر يتضمن ايضًا كلمات لعدد من قيادات الحزب ولبعض الضيوف من الشخصيات العامة وكلمة لإحدي القيادات النسائية كما يتم عرض فيلم تسجيلي حول دور الحزب خلال المرحلة الماضية والمقبلة يحمل عنوان "الحركة الوطنية .. أفعال لا أقوال".





وأوضح خالد العوامي أن المؤتمر سيشهد تكريم واحدة من الشخصيات البارزة داخل الحزب والتي اثرت بشكل فاعل وإيجابي في مسيرته السياسية منذ نشأته عام ٢٠١٣ وحتي الوقت الراهن وكذلك تكريم عدد من القيادات وأمناء الأمانات النوعية.





كما سيتم عرض تعديل علي بعض مواد اللائحة الداخلية للحزب بهدف تمكين امناء الحزب بالمحافظات والقيادات الأدني من ممارسة عملها دون قيود او محاذير بما يقلص من المركزية ويمنح القيادات الطبيعية علي الارض صلاحيات اوسع في إطار ما يرسمه الدستور والقانون.



